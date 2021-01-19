Китайская экономика растет активнее, чем до коронакризы

Люди в финансовом районе Шанхая / Reuters

Экономика Китая в 2020 году выросла на 2,3%, что делает ее единственной крупной экономикой мира, которая в прошлом году выросла после падения, вызванного коронавирусом.

Цифры, которые обнародовало китайское "Национальное статистическое бюро", показали значительное ускорением роста экономики страны в последние 3 месяца 2020-го. Они даже превзошли прогнозы аналитиков. Об этом пишет The Independent.

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Несмотря на это, рост был самым низким в Китае с тех пор, как экономика страны сократилась на 1,6% в конце Культурной революции в 1976 году. То есть за 44 года.

Экономика Китая - 2-я по величине в мире после США. Впервые за почти полвека из-за пандемии коронавируса она сократилась на 6,8% с января по март 2020 года, по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.

Став первой страной, которая взяла вирус под контроль, положение в китайской экономики все время улучшалось, в результате чего она вышла на прирост 6,5% в последние 3 месяца 2020 года. Это выше прогнозов аналитиков в 6,2%, по сравнению с данными за аналогичным периодом 2019-го.

Экономика Китая не только стабильно восстанавливается, но в конце 2020-го достигла более высоких темпов роста, чем до коронакризиса.