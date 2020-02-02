Китайцы сжигать трупы умерших от коронавируса в отдельных крематориях

Тела будут вывозить в специальных рефрижераторах. Фото: ТСН

Китай будет сжигать в специальных крематориях тела людей, умерших от коронавируса.

Об этом говорится в тексте директивы, которую выпустили совместно канцеляриями Государственного комитета по делам здравоохранения, Министерства гражданской администрации и Министерства общественной безопасности КНР, пишет "Громадське радіо".

Коронавирус - смертельное заболевание, которое передается от животных к людини.Тила людей, которые от него умерли нельзя хоронить и перевозить.

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По директиве их необходимо продезинфицировать и поместить в специальные пакеты, которые герметично закрываются.

В китайском городе Ухань завершили строительство первой больницы для пациентов с коронавируса. Госпиталь "Хошеньшань" рассчитан на 1 тыс. мест. Работать он начнет в понедельник. Лечить больных здесь будет 1,4 тыс. военных медиков, сообщает CNN.