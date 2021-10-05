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вторник, 05 октября 2021 09:38

Китайцы сняли фильм, как победили американцев

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Китайцы сняли фильм, как победили американцев
Кадр из фильма "Сражения на озере Чанджин" / Daily Mail

На заказ китайской Компартии в Китае сняли фильм о Корейской войне "Сражение на озере Чанджин".

Картина собрала рекордные $203 млн сборов. Компартия провела масштабную рекламную кампанию в стране и добровольно-принудительно отправила государственных чиновников смотреть фильм в кинотеатрах. Об этом пишет Daily Mail.

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Трехчасовая эпопея повествует о редкостной победе Китая над силами ООН под командованием США во время Корейской войны.

Блокбастер изображает поражения американцев. Приурочен к 100-летию основания правящей Компартии. Рассказывается история битвы у водохранилища Чосин в 1950 году, которую Китай считает самой важной своей победой в Корейской войне. Эта битва, по мнению китайцев, вынудила США отступить.

Государственная газета People's Daily сообщила, что фильм "имеет значение для сегодняшнего китайско-американского соперничества". Он показал, как китайские "солдаты удерживали позиции в условиях жестокого холода и более совершенного оружия врага во время войны против агрессии США и помощи Корее".

Корейская война между Северной и Южной Кореей длилась с июня 1950-го по июль 1953 года. За Южную Корею воевали США, Австралия, Великобритания и другие западные страны. За Северную - Китай и СССР. В войне погибли более 600 тыс. южнокорейцев и 327 тыс. американцев с одной стороны. А также 267 тыс. северокорейцев, почти 1,5 млн китайцев и 26 тыс. советских граждан с другой. В Северной Корее установилась самая ужасная на сегодня тоталитарная система. В Южной – демократия и развитая рыночная экономика, которая сделала страну одной из самых развитых в мире.

Стриминговый сервис Netflix запустил в Украине локализованный сервис с интерфейсом на украинском языке. Фильмы и сериалы сервиса будут доступны не только с украинскими субтитрами, но и с украинским дубляжом.

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