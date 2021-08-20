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пятница, 20 августа 2021 12:14

Китайцам официально позволили иметь трех детей

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Китайцам официально позволили иметь трех детей
Отмена политики одного ребенка не решили проблемы старения населения в Китае / Getty Images

Китай официально пересмотрел свои законы, разрешив парам иметь до трех детей, чтобы повысить рождаемость.

Постановление есть одним из нескольких, принятых в пятницу, 20 августа, на собрании Всекитайского собрания народных представителей. Об этом пишет ВВС.

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Китай объявил еще в мае, что позволит парам иметь до трех детей, что является серьезным изменением политики. Это решение теперь официально стало законом, наряду с несколькими постановлениями, направленными на повышение рождаемости и уменьшение бремени на воспитания ребенка. К ним относятся отмена финансового штрафа, который супружеские пары платят за сверхлимитное количество детей, поощрение местными властями к предоставлению отпуска по уходу за ребенком, расширение прав женщин на трудоустройство и улучшение инфраструктуры по уходу за детьми.

Данные недавней переписи населения показали резкое снижение рождаемости. В 2016 году страна отказалась от многолетней политики в отношении одного ребенка, чтобы заменить лимитом на двух детей, но это не привело к устойчивому росту рождаемости. Стоимость воспитания детей в городах отпугнула многие китайские пары.

Власти Китая увеличили официальное число погибших в результате разрушительных наводнений в провинции Хэнань в прошлом месяце до 302 человек. Еще не менее 50 человек все еще числятся пропавшими без вести. Эти данные более чем в три раза превышают предыдущую цифру в 99 погибших.

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Дата
20
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