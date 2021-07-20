Китай вводит налоговые льготы, чтобы повысить рождаемость

Мать гуляет с дочерьми-близнецами по улице в Шанхае, 7 июня / Reuters

Китай разрешит налоговые льготы на расходы на детей до трех лет в рамках серьезного смягчения политики в отношении деторождения, чтобы остановить резкое снижение рождаемости в самой густонаселенной стране мира.

Пекин объявил, что разрешит супружеским парам иметь до трех детей, а не только двоих. Об этом пишет Reuters.

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В 2016 году Пекин отказался от существовавшей несколько десятилетий политики одного ребенка в пользу ограничения на двух детей, чтобы попытаться предотвратить риски для своей экономики, связанные с быстро стареющим населением. Но это не привело к устойчивому скачку рождаемости, учитывая высокую стоимость воспитания детей в китайских городах. Проблема старения населения в стране сохраняется и по сей день.

Согласно последним данным, в 2020 году в Китае коэффициент фертильности составлял 1,3 ребенка на женщину. Это соответствует уровню стареющих обществ, таких как Япония и Италия, и намного меньше, примерно 2,1 ребенка, необходимого для воспроизводства.

В документе, принятом правящей Коммунистической партией, прописаны меры по реализации политики в отношении троих детей. Родители, у которых есть третий ребенок, больше не будут платить штраф и не будут подвергаться наказанию со стороны своего начальства на роботе. Третий ребенок больше не будет сталкиваться с ограничениями в получении разрешения на регистрацию домохозяйства, известного как хукоу, или места в школе.

Кроме того, расходы по уходу за детьми младше трех лет не облагаются налогом. Органы местного самоуправления должны проявлять должную заботу о родителях несовершеннолетних, подающих заявление на аренду коммунальных квартир. Китай также будет стандартизировать и регулировать использование вспомогательных репродуктивных технологий.

В мае перепись, которую проводят раз в десятилетие, показала, что население страны росло самыми низкими темпами за последнее десятилетие с 1950-х. И достигло 1,41 млрд. Усиливаться опасения властей, что Китай состарится раньше, чем станет богатым.

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