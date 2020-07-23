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четверг, 23 июля 2020 12:59

Китай впервые решил исследовать Марс

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Китай впервые решил исследовать Марс
Китай запустил на Марс зонд. Фото: скриншот видео

Китай запустил свой первый зонд на Марс. Запуск состоялся утром в четверг, 23 июля.

Зонд "Тяньвень-1" ("Вопросы к небу-1") отправился с космодрома "Вэньчан" на острове Хайнань, передает Xinhuanet.

Для миссии также была использована китайская ракета-носитель "Чанчжэн-5". Теперь остается только ждать 7 месяцев. Именно столько времени понадобится зонду, чтобы добраться до поверхности Красной планеты.

В эти сроки также входит вращение на орбите Марса. Если миссия окажется успешной - полученные с Марса данные зонд отправит на Землю в 2021 году.

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Что могут получить китайские ученые с этой миссии? Это изучение атмосферы, рельефа планеты, особенности магнитного поля а также геологические характеристики. В совокупности эти данные помогут узнать историю происхождения и эволюции не только Марса, но и всей Солнечной системы.

Еще в декабре власти Китая объявили, что с 2030 года запустит масштабный космический проект, чтобы найти пригодные для жизни планеты.

Несколько дней ранее впервые зонд к Марсу запустили Объединенные Арабские Эмираты. Марсоход "Надежда" весом в почти полторы тонны должен преодолеть 500 млн км космического пространства. Эмираты собираются найти на Марсе воду.

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Дата
23
июля

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