Китай впервые решил исследовать Марс

Китай запустил свой первый зонд на Марс. Запуск состоялся утром в четверг, 23 июля.

Зонд "Тяньвень-1" ("Вопросы к небу-1") отправился с космодрома "Вэньчан" на острове Хайнань, передает Xinhuanet.

Для миссии также была использована китайская ракета-носитель "Чанчжэн-5". Теперь остается только ждать 7 месяцев. Именно столько времени понадобится зонду, чтобы добраться до поверхности Красной планеты.

China Thursday launched its first #Mars probe on a Long March-5 rocket from the Wenchang Spacecraft Launch Site on the coast of southern China's island province of Hainan pic.twitter.com/qTSqHUVzab