Китай впервые решил исследовать Марс

Китай запустил на Марс зонд. Фото: скриншот видео

Китай запустил свой первый зонд на Марс. Запуск состоялся утром в четверг, 23 июля.

Зонд "Тяньвень-1" ("Вопросы к небу-1") отправился с космодрома "Вэньчан" на острове Хайнань, передает Xinhuanet.

Для миссии также была использована китайская ракета-носитель "Чанчжэн-5". Теперь остается только ждать 7 месяцев. Именно столько времени понадобится зонду, чтобы добраться до поверхности Красной планеты.

China Thursday launched its first #Mars probe on a Long March-5 rocket from the Wenchang Spacecraft Launch Site on the coast of southern China's island province of Hainan pic.twitter.com/qTSqHUVzab — China Xinhua News (@XHNews) July 23, 2020

В эти сроки также входит вращение на орбите Марса. Если миссия окажется успешной - полученные с Марса данные зонд отправит на Землю в 2021 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Марсе не выявили признаков жизни

Что могут получить китайские ученые с этой миссии? Это изучение атмосферы, рельефа планеты, особенности магнитного поля а также геологические характеристики. В совокупности эти данные помогут узнать историю происхождения и эволюции не только Марса, но и всей Солнечной системы.

Еще в декабре власти Китая объявили, что с 2030 года запустит масштабный космический проект, чтобы найти пригодные для жизни планеты.

Несколько дней ранее впервые зонд к Марсу запустили Объединенные Арабские Эмираты. Марсоход "Надежда" весом в почти полторы тонны должен преодолеть 500 млн км космического пространства. Эмираты собираются найти на Марсе воду.