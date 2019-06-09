Китай угрожает известным производителям техники

Китай предупредил компании о последствиях. ФОТО: NYT

Власти Китая предупредили руководителей ряда крупных технологических компаний о последствиях, если они поддержат запрет США на продажу ключевых американских технологий для китайских компаний.

Об этом сообщает The New York Times.

"В более широком смысле, предупреждения были попыткой предотвратить быстрое разрушение сложных цепочек поставок, которые связывают экономику Китая с остальным миром", - говорится в публикации.

Уже состоялись встречи с представителями американских компаний Microsoft и Dell, британской ARM, а также южнокорейских Samsung и SK Hynix Inc.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Европе ожидают продолжения санкций против России

Доминик Карр, представитель Microsoft в Сиэтле, отказался комментировать встречу, как и Фил Хьюз, представитель ARM в Остине, штат Техас и Дэйв Фармер, представитель Dell в Гопкинтони, штат Массачусетс.

Представители Samsung и SK Hynix не выходили на связи "Связь с журналистами.

Компания Facebook Inc запретила предварительно устанавливать свои приложения на телефоны Huawei.