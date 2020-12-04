Китай построит 10 тыс. км железной дороги за 5 лет

Новый междугородный поезд демонстрируют на Международной выставке в китайском Ханчжоу, 3 декабря 2020-го / Getty Images

Китай построит 10 тыс. км междугородных и городских железных дорог в течение следующих 5 лет в дельте реки Янцзы, Большом заливе и районах Пекин - Тяньцзинь - Хэбэй.

Район Большого залива - регион, в который входят Гонконг, Макао и 9 городов в южной китайской провинции Гуандун. Об этом пишет Reuters.

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Китай планирует расширить свою железнодорожную сеть, вторую после США по величине в мире, на треть за следующие 15 лет в рамках длительного плана по ускорению урбанизации и стимулированию местной экономики.

Согласно плану, выпущенному Китайской государственной железнодорожной группой, к концу 2035-го страна планирует проложить около 200 тыс. км железнодорожных путей. В частности, около 70 тыс. км высокоскоростных железных дорог.