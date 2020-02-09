Китай не позволяет возобновить работу заводам по изготовлению Xiaomi и iPhone

На заводах Foxconn высокий риск коронавирусной инфекции Фото: iXBT.com

Китай заблокировал план тайваньской компании Foxconn восстановить производство техники на заводах в Китае 10 февраля.

В китайском правительстве боятся распространения нового коронавируса, сообщает Reuters.

Эксперты провели инспекции на заводах Foxconn в городе Шэньчжэнь и сообщили компании, что на ее заводах "высокий риск коронавирусной инфекции". Соответствующие выводы делают их непригодными для перезапуска производства.

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Foxconn сообщила, что следует рекомендациям местных органов власти, но отказалась комментировать конкретные производственные мощности.

"Мы не получили никаких запросов от наших клиентов о необходимости возобновить производство ранее", - сообщают в Foxconn.

Однако клиенты компании, включая Apple, могут столкнуться с перебоями, если остановка китайских заводов продлится еще как минимум неделю.

Foxconn занимается изготовлением фотокамер Canon, материнских плат для корпорации Intel, смартфонов для корпораций Xiaomi и Huawei, а также iPhone, iPad, MacBook, iPod.