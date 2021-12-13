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понедельник, 13 декабря 2021 18:05

Китаец усыпил девушку и украл почти $24 тыс. с ее счетов

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Китаец усыпил девушку и украл почти $24 тыс. с ее счетов
Китаец был сел в тюрьму на 3,5 года за то, что украл почти $24 тыс. / Getty Images

Китаец попал в тюрьму на 3,5 года за то, что поднял веки своей подруги, когда она спала, и украл почти $24 тыс. с ее банковских счетов, используя программное обеспечение для распознавания лиц в телефоне, чтобы разблокировать приложение.

28-летний парень дождался, пока партнерша заснула, прежде чем использовать ее отпечатки пальцев, и разблокировал телефон. Затем получил доступ к ее мобильной платежной платформе Alipay, подняв веки, чтобы телефон распознал лицо и разблокировал приложение. Об этом пишет The Times.

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Это произошло в южном городе Наньнин. Позже парень изменил пароль девушки к Alipay и перевел с ее банковских счетов около $24 тыс.

Жертва встретилась с грабителем в декабре прошлого года. Он приготовил ей ужин, но добавил в пищу растворимое лекарство от простуды, от которого она почувствовала сонливость.

Мужчина придумал преступление после того, как накопил огромные игровые долги. Женщина, которая потом быстро рассталась с парнем, начала беспокоиться, когда на следующее утро получила предупреждение о больших банковских переводах. Она сразу подала заявление в полицию.

Мужчину арестовали в апреле и признали виновным в краже. Судья приговорил его к 3,5 года тюрьмы и штрафу $3150.

Мексиканские полицейские ищут женщину, которая в больнице украла новорожденного ребенка из рук матери. Полиция опубликовала изображения с камер видеонаблюдения подозреваемой, которая оделась как медсестра и украла ребенка.

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13
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