Кипр забрал гражданство у 10 россиян

Олег Дерипаска- скандальный российской мильонер и поклонников российской агрессии. Фото: Интересный мир

Правительство Кипра лишит своего гражданства 26 человек, которые получили его за инвестиции.

Перечень включает 10 россиян, восемь камбоджийцев, пять китайцев, двух кенийцев и одного малайзийца, пишет Cyprus Times.

Среди россиян есть и миллиардер Олег Дерипаска со своей семьей.

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Также известно, что он находится под санкциями США.

Гражданство Кипра с 2013 года можно получить за инвестиции на сумму 2 млн.евро.

Компания российского олигарха, друга президента РФ Владимира Путина Олега Дерипаски добывает в Украине сырье, которое вывозит в Россию для оборонной промышленности. Кипрская фирма United Company Rusal Silicon Limited, которая является дочерней компанией российского холдинга "Русол" Дерипаски, с 2011-го является владельцем ООО "Глуховский карьер кварцитов", говорится в расследовании программы "Схемы: коррупция в деталях".