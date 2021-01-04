Кипр сообщил о 12 случаев нового штамма коронавируса из Британии

Кипр сообщил о резком всплеске случаев COVID-19 за последние три недели, причем количество случаев на острове иногда превышает 600 в день. Фото: Pixabay

На Кипре обнаружили 12 случаев нового типа коронавируса у людей, недавно приехали из Великобритании. Об этом со ссылкой на сообщение министерства здравоохранения Кипра пишет Reuters.

Министерство здравоохранения заявило, что с 19 положительных тестов на COVID-19, зарегистрированных у лиц, прибывших на Кипр из Великобритании в период с 6 по 20 декабря, 12 тестов относились к новому типу.

Отмечается, что Кипр сообщил о резком всплеске случаев COVID-19 за последние три недели, причем количество случаев на острове иногда превышает 600 в день. С момента первого появления вспышки на Кипре в начале марта и до 2 января было инфицировано 23 445 человек и 129 умерших людей.

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Во Вьетнаме обнаружили первый случай заражения новым, более заразным штаммом коронавируса. О нем две недели назад сообщила Великобритания.