Киевский коп стал чемпионом мира по бодибилдингу

Подполковник Национальной полиции стал чемпионом мира по бодибилдингу. Фото: Facebook.

Подполковник Национальной полиции Украины Александр Дыбов стал чемпионом мира по бодибилдингу.

Дыбов одержал победу в категории среди спортсменов с ростом выше 180 сантиметров, передає ТСН.

После победы украинский коп растянул за спиной флаг Национальной полиции. Он возглавляет отделение № 2 Шевченковского управления полиции Киева, тренируется после работы - в течение нескольких лет ежедневно проводит в тренажерном зале по несколько часов.

Полицейский называет занятия бодибилдингом своим хобби. В свободное время он также помогает тренироваться своим подчиненным.

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"В работе полицейским надо быть первым, как и в спорте - в показателях, в раскрытии преступлений", - отметил Дыбов.

Украинская саблистка Ольга Харлан победила в финале чемпионата Европы по фехтованию в Дюссельдорфе, который стартовал вчера.