Каждый пятый россиянин мечтает переехать за границу - опрос

Каждый пятый россиянин мечтает о жизни за рубежом. Фото: realnoevremya

Каждый пятый гражданин России, 22%, хотел бы переехать за границу на постоянное место жительства.

Об этом говорится в социальном опросе "Левада-центр".

Около 77% опрошенных сообщили, что не хотели бы уезжать из РФ. Процент людей, желающих выехать с территории России, вырос по сравнению с результатами опроса прошлых лет. Так в 2017 году 15% хотели покинуть РФ.

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Чаще всего о желании выехать заявляют молодые люди: почти половина - 48% респондентов 18-24 лет, треть - 33% респондентов 25-39 лет. Меньше всего хотели бы уехать представители старших поколений: 7% респондентов в возрасте от 55 лет.

69% опрошенных вообще не думали о переезде. Часть тех, кто хотя бы иногда думает о переезде, достигла максимума с 2013 года - 20%. Часть тех, кто обдумывает возможности выезда, достигла максимума за всю историю наблюдений - 8%. Общая доля тех, кто делает какие-то шаги для переезда, составляет примерно 10%.

Опрос провели 20-26 мая 2021 года, в котором приняли участие 1620 человек в возрасте от 18 лет.

Президента России Владимира Путина 41% россиян не хотят видеть главой государства после 2024 года. Респонденты отвечали на вопрос: "Вы бы хотели видеть Владимира Путина на посту президента России после окончания его нынешнего президентского срока после 2024?"