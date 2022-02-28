Каждый подбитый русский танк и убитый русский солдат повышают мужество и волю украинцев к сопротивлению - Юваль Ной Харари

Каждый убитый украинец усиливает ненависть украинцев – Харари / Getty Images

Известный израильский историк и философ Юваль Ной Харари, автор бестселлеров "Sapiens: Краткая история человечества" и "Homo Deus: Краткая история завтрашнего дня" написал, что Украина уже победила, не смотря на успехи армии Владимира Путина в нашей стране.

Об этом историк и философ написал в колонке для британской The Guardian.

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"Менее чем через неделю после начала войны становится все более вероятным, что Путин движется к историческому поражению. Он может выиграть все сражения, но проиграть войну. Мечта Путина о восстановлении Российской империи всегда основывалась на лжи, что Украина - ненастоящая нация, а украинцы - ненастоящий народ. Что жители Киева, Харькова и Львова жаждут власти Москвы. Это полнейшая ложь, потому что Украина - страна с более чем тысячелетней историей, а Киев был крупным мегаполисом, когда Москвы еще не была даже деревней. Но русский деспот столько раз говорил свою ложь, что, видимо, сам в нее верит.

Планируя вторжение в Украину, Путин мог рассчитывать на многие известные факты. Он знал, что в военном отношении Россия превосходит Украину. Знал, что НАТО не пошлет войска на помощь Украине. Знал, что зависимость Европы от российской нефти и газа заставит такие страны, как Германия, колебаться в отношении введения жестких санкций. Основываясь на этом, его план состоял в том, чтобы сильно и быстро ударить по Украине, обезглавить ее правительство, установить марионеточный режим в Киеве и переждать бессильную ярость западных санкций.

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Но было одно большое неизвестное в этом плане. Как узнали американцы в Ираке, а СССР в Афганистане, гораздо легче завоевать страну, чем удержать ее. Путин знал, что у него есть сила, чтобы завоевать много территорий. Но смирится ли украинский народ с марионеточным режимом Москвы? Путин сделал ставку на это. В конце концов, как он неоднократно объяснял всем, кто хотел слушать, Украина - не настоящая нация, а украинцы - не настоящий народ. В 2014 году жители Крыма практически не сопротивлялись российским оккупантам. Почему в 2022 году в Украине должно быть иначе?

С каждым днем становится все яснее, что авантюра Путина проваливается. Украинский народ сопротивляется всем сердцем, завоевывает восхищение всего мира – и выигрывает войну. Впереди много темных дней. Русские еще могут завоевать всю Украину. Но чтобы выиграть войну, им придется удерживать ее, а они смогут это сделать только в том случае, если им позволит украинский народ. Это кажется все более маловероятным.

Каждый подбитый русский танк и убитый русский солдат повышают мужество украинцев и волю к сопротивлению

Каждый подбитый русский танк и каждый убитый русский солдат повышают мужество украинцев и волю к сопротивлению. Каждый убитый украинец усиливает ненависть украинцев. Ненависть - самое ужасное из чувств. Но для угнетенных народов - скрытое сокровище. Похороненная глубоко в сердце, она может выдерживать сопротивление на протяжении поколений.

В свидетельстве о смерти Российской империи будет написано не имя Горбачева, а имя Путина

Чтобы восстановить Российскую империю, Путину нужна относительно бескровная победа, которая приведет к относительно бескровному миру. Проливая все больше украинской крови, он делает так, что его мечта никогда не осуществится. В свидетельстве о смерти Российской империи будет написано не имя Михаила Горбачева, а имя Путина. Горбачев заставил русских и украинцев чувствовать себя братьями. Путин превратил их во врагов и добился того, что украинская нация отныне будет определять себя как противник России.

Нации, в конечном счете, строятся на историях. Каждый день добавляет новых историй, которые украинцы будут рассказывать не только в предстоящие мрачные дни, но и в грядущие десятилетия и поколения. Президент, который отказался бежать из столицы, заявив США, что ему нужны боеприпасы, а не транспорт. Солдаты на острове Змеиный, которые сказали российскому военному кораблю "Иди на хуй!". Мирные жители, которые пытались остановить российские танки, встав без оружия у них на пути. Это материал, из которого строятся нации. В итоге, эти истории значат больше, чем танки.

Русский деспот должен знать это как никто другой. В детстве он рос на рассказах о русской храбрости во время блокады Ленинграда. Теперь он создает больше таких историй, но изображает себя сам в роли Гитлера.

Истории украинского мужества придают решимости не только украинцам, но всему миру

Истории украинского мужества придают решимости не только украинцам, но всему миру. Они придают смелости правительствам стран Европы, администрации США и даже угнетенным гражданам России. Если украинцы такие смелые, что готовы остановить танк голыми руками, то правительство Германии тоже может осмелиться поставить им противотанковые ракеты, правительство США - отрезать Россию от SWIFT, а граждане России могут осмелиться показать свое несогласие с этой бессмысленной войной.

К сожалению, эта война, скорее всего, будет длительной. Но самый главный вопрос уже решен. Последние дни доказали миру, что Украина - настоящая нация. Что украинцы - настоящий народ. Что они точно не хотят жить под гнетом новой Российской империи. Главный вопрос, который остается, в том, сколько времени потребуется, чтобы это послание проникло сквозь толстые стены Кремля.

Более миллиарда гривен перечислили люди и предприятия на спецсчет НБУ для поддержки ВСУ. 450 млн уже переданы на нужды Национальной гвардии.