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четверг, 22 апреля 2021 16:35

Каждый день в Европе исчезает 17 детей мигрантов

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Каждый день в Европе исчезает 17 детей мигрантов
Ребенок-мигрант ждет поезда в Сербию в греческом городе Гевгелия, на греко-македонской границе / Getty Images

Расследование издание The Guardian и международного журналистского коллектива Lost in Europe показало, что с января 2018 года по декабрь 2020 в Европе пропали без вести 18292 детей мигрантов, то есть 17 детей в день.

Только в 2020 году пропали без вести 5768 детей в 13 странах Европы. Об этом пишет The Guardian.

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Большинство детей, пропавших без вести за последние три года, приехали в Европу из Марокко, Алжира, Эритрее, Гвинее и Афганистана. 90% - мальчики и примерно каждый шестой моложе 15 лет.

Результаты расследования вызывают вопрос, европейские страны могут и хотят защищать детей-мигрантов, живущих в Европе всех родителей.

По словам руководительницы отдела защиты и миграции организации Missing Children Europe Федерики Тоскано, дети-мигранты без сопровождения среди наиболее уязвимых к насилию, эксплуатации и торговли людьми.

"Преступные организации все чаще нацелены на детей-мигрантов. Особенно на тех, кто без сопровождения взрослых. Многие из них становятся жертвами трудовой или сексуальной эксплуатации, принуждения к попрошайничеству и торговли людьми", - говорит Тоскано.

Расследование учитывает данные всех пропавших без вести несовершеннолетних из 27 стран ЕС, а также из Норвегии, Молдовы, Швейцарии и Великобритании. Полученная информация часто была неполной, что означает, что истинное число пропавших может быть значительно больше.

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