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четверг, 03 июня 2021 13:17

Катастрофу судна у Шри-Ланки объявили одной из самых страшных
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Правительство приостановило вылов рыбы на 80-километровом участке береговой линии острова
Фото: reuters
Правительство приостановило вылов рыбы на 80-километровом участке береговой линии острова
Правительство приостановило вылов рыбы на 80-километровом участке береговой линии острова
Правительство приостановило вылов рыбы на 80-километровом участке береговой линии острова
Правительство приостановило вылов рыбы на 80-километровом участке береговой линии острова

Грузовое судно MV X-Press Pearl, которое перевозило тонны химикатов, затонуло у западного побережья Шри-Ланки.

В результате огромное количество пластика загрязнило местные воды, а событие объявили одним из самых страшных морских катастроф в истории страны, передает Reuters.

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Сегодня правительство приостановило вылов рыбы на 80-километровом участке береговой линии острова, что коснулось 5,6 тыс. рыбацких лодок.

"Это судно нанесло смертельный удар нашей жизни. Мы не можем выходить в море, а следовательно, не можем зарабатывать на жизнь", - рассказал глава регионального рыболовного союза Джошуа Энтони.

Сотни военнослужащих отправлены для очистки пострадавших пляжей.

На борту судна везли 1486 контейнеров, в том числе 25 т азотной кислоты и других химикатов. В момент возгорания там находились 25 человек, в том числе граждане Филиппин, Китая, Индии и России. Весь экипаж эвакуировали.

В результате пожара на побережье острова вымыло тонны пластика с судна. Власти называют ситуацию крупнейшим загрязнением пляжей страны в истории. Только 26-27 мая представители береговой охраны собрали более 5 т мусора из прибрежных районов.

Считают, что пожар был вызван утечкой азотной кислоты, о которой экипаж знал с 11 мая.

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03
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