Катастрофа самолета Качинского: в Польше осудили высокопоставленного чиновника

В Польше высокопоставленного чиновника признали виновным в катастрофе самолета Качинского. Фото: Pols

В Польше суд признал виновным бывшего главу канцелярии премьера Томаша Арабского в преступной халатности, которая привела к катастрофе лайнера президента Леха Качинского под Смоленском.

"Суд признает Томаша Арабского виновным в том, что в период с 16 марта 2010 по 10 апреля 2010 года не выполнил обязательств, возложенных на него должносью главы канцелярии премьер-министра, которая предусматривает координацию полетов самолетов Военно-воздушных сил Польши ", - об этом сообщает Польское радио.

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"Он допустил возможность использования специального воздушного транспорта, зная о том, что в Смоленске нет аэродрома", - отмечается в документе.

Арабского приговорили к 10 месяцам тюремного заключения с отсрочкой на два года. Вердикт не является окончательным и может быть обжалован.

Также суд вынес решение еще четверым обвиняемым - двум бывшим сотрудникам канцелярии премьера, а также двум бывшим сотрудникам посольства Польши в Москве.

Самолет с польским президентом Лехом Качиньским упал под Смоленском в России 10 апреля 2010 года. Кроме главы государства и его супруги, в самолете находилось еще 94 чиновников, общественных деятелей и представителей духовенства. Все погибли.