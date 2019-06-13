Катастрофа самолета Качинского: в Польше осудили высокопоставленного чиновника

 
Ексклюзивы
1/5
В Раде рассказали, почему Зеленскому не удастся избавиться от Луценко
В Раде рассказали, почему Зеленскому не удастся избавиться от Луценко
Просмотров: 1044
Зеленскому и Вакарчуку светит коалиция, а "ветеранам" Рады - политическое кладбище
Зеленскому и Вакарчуку светит коалиция, а "ветеранам" Рады - политическое кладбище
2 Просмотров: 2520
Осталось 100 м к Донецку: как освобождают украинские земли королевские пехотинцы
Осталось 100 м к Донецку: как освобождают украинские земли королевские пехотинцы
1 Просмотров: 18918
Натовское оружие и подготовка - кто такие марксмены ВСУ
Натовское оружие и подготовка - кто такие марксмены ВСУ
Просмотров: 7263
Прошлая власть зацементировала олигархический режим - Павел Кухта
Прошлая власть зацементировала олигархический режим - Павел Кухта
Просмотров: 747
Будет новая церковь со старым названием - эксперт рассказал, чем закончится собор Филарета
Будет новая церковь со старым названием - эксперт рассказал, чем закончится собор Филарета
Просмотров: 2430
Сковороды с мясом и мохито с ромом - чем угощали на Operafest Tulchyn
Сковороды с мясом и мохито с ромом - чем угощали на Operafest Tulchyn
Просмотров: 639
"Закроют глаза, когда они уедут" - Россия освободит украинских моряков
"Закроют глаза, когда они уедут" - Россия освободит украинских моряков
Просмотров: 2646
"Попросил похоронить у матери": Владимир Куцик погиб в своем первом бою
"Попросил похоронить у матери": Владимир Куцик погиб в своем первом бою
1 Просмотров: 5283
Выстоим против России, если украинская экономика будет расти на 5% ежегодно
Выстоим против России, если украинская экономика будет расти на 5% ежегодно
Просмотров: 459
Фото
Все фото
4
4
4
42
5
Лоб в лоб: автобус с детьми вылетел с дороги на обочину
Лоб в лоб: автобус с детьми вылетел с дороги на обочину
Кейт Миддлтон поразила поклонников новым образом
Кейт Миддлтон поразила поклонников новым образом
Маск запустил еще одну ракету. Зрелищные кадры
Маск запустил еще одну ракету. Зрелищные кадры
Проделки детей и эмоции влюбленных - опубликовали работы классика французской фотографии
Проделки детей и эмоции влюбленных - опубликовали работы классика французской фотографии
Показали гигантского гибрида льва и тигра
Показали гигантского гибрида льва и тигра
Видео
Все видео
"Бандеровец" в центре Москвы "подорвал" интернет
"Бандеровец" в центре Москвы "подорвал" интернет
Путин забыл: целый город России просит убежища в Канаде
Путин забыл: целый город России просит убежища в Канаде
"Будьте добрыми или идите на**й" - Леди Гага выругалась на концерте
"Будьте добрыми или идите на**й" - Леди Гага выругалась на концерте
Судят женщину за убийство троих собственных детей
Судят женщину за убийство троих собственных детей
Вертолет упал на крышу небоскреба: показали видео катастрофы
Вертолет упал на крышу небоскреба: показали видео катастрофы
Интервью
1/5
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
Просмотров: 1440
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 2952
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 5148
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 567
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 540
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
13 июня 2019
Просмотров: 180
Косити траву
На цьому тижні косив траву. Відколи навчився це робити, минуло ціле життя. І всі ті роки косити траву на початку літа було для мене заняттям гостро ...
четверг, 13 июня 2019 22:30

Катастрофа самолета Качинского: в Польше осудили высокопоставленного чиновника

  Комментировать
Катастрофа самолета Качинского: в Польше осудили высокопоставленного чиновника
В Польше высокопоставленного чиновника признали виновным в катастрофе самолета Качинского. Фото: Pols

В Польше суд признал виновным бывшего главу канцелярии премьера Томаша Арабского в преступной халатности, которая привела к катастрофе лайнера президента Леха Качинского под Смоленском.

"Суд признает Томаша Арабского виновным в том, что в период с 16 марта 2010 по 10 апреля 2010 года не выполнил обязательств, возложенных на него должносью главы канцелярии премьер-министра, которая предусматривает координацию полетов самолетов Военно-воздушных сил Польши ", - об этом сообщает Польское радио.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полякам позволят осмотреть обломки самолета Качиньского

"Он допустил возможность использования специального воздушного транспорта, зная о том, что в Смоленске нет аэродрома", - отмечается в документе.

Арабского приговорили к 10 месяцам тюремного заключения с отсрочкой на два года. Вердикт не является окончательным и может быть обжалован.

Также суд вынес решение еще четверым обвиняемым - двум бывшим сотрудникам канцелярии премьера, а также двум бывшим сотрудникам посольства Польши в Москве.

Самолет с польским президентом Лехом Качиньским упал под Смоленском в России 10 апреля 2010 года. Кроме главы государства и его супруги, в самолете находилось еще 94 чиновников, общественных деятелей и представителей духовенства. Все погибли.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Катастрофа самолета Качинского: в Польше осудили высокопоставленного чиновника». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
июня

Украинский предводитель сбежал в Москву

Создали общество защиты языка

Под Полтавой разбился тяжелый бомбардировщик

Из области принудительно выселили более 7 тыс. человек

Единственная в истории украинка выиграла чемпионский титул

На Кубани убили сторонника соборной Украины

Украинцы отмечают 5-ю годовщину освобождения Мариуполя

"Похожий на кирпич с кнопками": мобильный телефон стоил, как авто

Самое читаемое
Тела смешало с дровами и грязью: показали фото с места гибели 5 человек (21+)
Тела смешало с дровами и грязью: показали фото с места гибели 5 человек (21+)
8
 1 Просмотров: 73974
Проделки детей и эмоции влюбленных - опубликовали работы классика французской фотографии
Проделки детей и эмоции влюбленных - опубликовали работы классика французской фотографии
42
 Просмотров: 29011
Зеленский готовит нардепам неприятный сюрприз
Зеленский готовит нардепам неприятный сюрприз 1 Просмотров: 27863
Военный ВСУ показал ликвидированных террористов на Донбассе
Военный ВСУ показал ликвидированных террористов на Донбассе
6
 Просмотров: 20859
Осталось 100 м к Донецку: как освобождают украинские земли королевские пехотинцы
Осталось 100 м к Донецку: как освобождают украинские земли королевские пехотинцы
28
 1 Просмотров: 18918
Мир
Трамп пообещал полякам безвиз
Трамп пообещал полякам безвиз Просмотров: 324
Трое украинцев погибли в Польше
Трое украинцев погибли в Польше Просмотров: 675
#KyivNotKiev: россияне объявили бойкот решению США
#KyivNotKiev: россияне объявили бойкот решению США Просмотров: 1044
В гробнице китайского вельможи нашли эликсир бессмертия
В гробнице китайского вельможи нашли эликсир бессмертия Просмотров: 4663
"Бандеровец" в центре Москвы "подорвал" интернет
"Бандеровец" в центре Москвы "подорвал" интернет
 1 Просмотров: 5211
Больше всего комментируют
41
Тимошенко показала пополнение в семье
31
Фракция Тимошенко вылила шквал критики на Луценко
21
Приходько выиграла суд у Порошенко
15
"Батькивщина" объявила список из 50 кандидатов
15
Зеленский встретился с Тимошенко и Ющенко
Голосов: 344
Голосование Поверили ли вы в Шевченко-тренера после матчей против Сербии и Люксембурга?
  • 1) да, команда под его руководством прогрессирует
  • 2) нет, как не было веры, так она и не появилась
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua