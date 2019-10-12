Каталонских сепаратистов могут приговорить к длительному заключению

Лидеры каталонских сепаратистов получат до 15 лет тюрьмы. Фото: Зеркало недели

Лидеров каталонских сепаратистов могут осудить на различные сроки тюремного заключения за организацию референдума за независимость Каталонии в 2017 году.

Государственный обвинитель требовал большого тюремного срока в 25 лет для бывшего заместителя руководителя каталонского регионального правительства Ориола Хункераса, сообщает Reuters.

По данным агентства, суд планирует приговорить его к 13-15 годам лишения свободы.

Каталонских лидеров могут признать виновными в подстрекательстве к мятежу и злоупотреблении государственными средствами.

Ожидается, что приговор обнародуют в понедельник.

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На скамье подсудимых оказалось 12 каталонских политиков, причастных к организации референдума за независимость Каталонии.

Прокуратура обвиняет их в заговоре, подстрекательстве к мятежу и незаконном присвоении государственных средств. Девять политиков находятся в тюрьме в ожидании приговора.

В Испании полиция задержала девять каталонских сепаратистов по подготовке вооруженных нападений. Теректы планировались на годовщину проведения несанкционированного референдума о независимости Каталонии от Испании.