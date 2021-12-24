Картофель фри в McDonald's стал дефицитом

В конце августа в Англии, Шотландии и Уэльсе закончились молочные коктейли. Фото: pixabay.com

В Японии McDonald`s некоторое время будут продавать картофель фри лишь небольшими порциями из-за недостатка продукта.

Причинами дефицита стали нарушения цепочки поставок из-за пандемии Covid-19 и масштабные наводнения в Канаде, пишет The Guardian.

"Из-за паводков около порта Ванкувер и кризиса глобальной цепочки поставок, вызванного пандемией коронавируса, поставки картофеля задерживаются", - заявили в Mcdonald's.

В компании отметили, что уже приняли меры для обеспечения того, чтобы клиенты могли заказывать картошку фри порциями любого размера.

В 2014-м в сети возникла подобная проблема из-за спора, который произошел в США. Тогда более 3 тыс. ресторанов быстрого питания McDonald`s в Японии заявили, что в ближайшем будущем будут продавать лишь малые порции картофеля. В конце августа в McDonald`s из-за проблем с цепочкой поставок в Англии, Шотландии и Уэльсе закончились молочные коктейли.

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В Канаде в результате масштабных паводков в провинции Британская Колумбия погибли четыре человека. Ванкувер фактически остался отрезанным от Канады. Крупнейший порт страны объявил, что через залитое железнодорожное полотно остановили движение поездов. Это повлияло на поставки зерна и угля. Также перекрыли нефтепровод TransMountain, который транспортирует 300 тыс. баррелей нефти в сутки.