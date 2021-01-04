Картина "Отступление Наполеона" - МИД РФ дерзко ответило на слова США об осторожном отношении к России

Россия и США ссорятся с помощью твитов. Фото: dw.com

Министерство иностранных дел России дало дерзкий ответ на пост госсекретаря США Майка Помпео о бдительных отношениях Соединенных Штатов к России.

В Twitter МИД России разместили картину Адольфа Нортена "Отступление Наполеона".

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"Так держать, крутые парни", - подписало публикацию дипведомство.

На картине разместили цитату Помпео, которую взяли с его твита.

Президент США Дональд Трамп оказывал поддержку Украине через российскую агрессию, поэтому к РФ нужно относиться внимательно. Об этом госсекретарь США Майк Помпео рассказал в Twitter.