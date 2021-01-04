Картина "Отступление Наполеона" - МИД РФ дерзко ответило на слова США об осторожном отношении к России

Министерство иностранных дел России дало дерзкий ответ на пост госсекретаря США Майка Помпео о бдительных отношениях Соединенных Штатов к России.
В Twitter МИД России разместили картину Адольфа Нортена "Отступление Наполеона".
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"Так держать, крутые парни", - подписало публикацию дипведомство.
На картине разместили цитату Помпео, которую взяли с его твита.
Way to go, tough guys... #LeadingFromTheFront https://t.co/Xf8nlqnav6 pic.twitter.com/OmBNXJik8T— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) January 3, 2021
Президент США Дональд Трамп оказывал поддержку Украине через российскую агрессию, поэтому к РФ нужно относиться внимательно. Об этом госсекретарь США Майк Помпео рассказал в Twitter.
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