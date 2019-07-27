Карательная машина работает: в РФ силовики обыскали дом оппозиционера

Российские силовики задержали оппозиционеров Илью Яшина.

Перед этим в квартире независимого кандидата в депутаты Мосгордумы устроили обыск, об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

После обысков ему устроили допрос и требовали пиидписаты документ о неразглашении.

"Предполагаю, что здесь, подальше от центра Москвы, меня отправят под административный арест", - добавил Яшин.

Автор: Соцсети В депутата забрали книги и отправили в участок города Троицк

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Российская Федерация раздает паспорта со специально придуманным новым кодом подразделения - 610-068 для жителей оккупированных территорий на Донбассе. Владельцы российских паспортов с данной записью в документе вскоре могут столкнуться с фактом их недействительности, пишет известный блогер Necro Mancer в своем Twitter.