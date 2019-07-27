Карательная машина работает: в РФ силовики обыскали дом оппозиционера

 
Ексклюзивы
1/5
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
Просмотров: 1638
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
Просмотров: 405
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Просмотров: 549
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 3915
В ДБР заинтересовались Кличко
В ДБР заинтересовались Кличко
1 Просмотров: 5527
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
Просмотров: 873
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Просмотров: 3483
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
2 Просмотров: 936
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
6 Просмотров: 1882
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
1 Просмотров: 1926
Фото
Все фото
5
7
3
10
10
40% зарплаты уходит на налоги - рассказали о жизни украинцев в Германии
40% зарплаты уходит на налоги - рассказали о жизни украинцев в Германии
Рассказали, как живется украинцам в монархической Англии и свободной Ирландии
Рассказали, как живется украинцам в монархической Англии и свободной Ирландии
На российском танкере в Измаиле задержали 7 моряков
На российском танкере в Измаиле задержали 7 моряков
&quot;Ангел&quot; Victoria&#039;s Secret снялась для глянца на пляже без одежды
"Ангел" Victoria's Secret снялась для глянца на пляже без одежды
Началась реконструкция Нотр-Дама. Как сейчас выглядит собор
Началась реконструкция Нотр-Дама. Как сейчас выглядит собор
Видео
Все видео
Мужчина зарезал женщину на детской площадке на глазах у маленьких детей
Мужчина зарезал женщину на детской площадке на глазах у маленьких детей
Пес спас ребенка от кобры и погиб сам
Пес спас ребенка от кобры и погиб сам
Воспитательница в садике била детей тряпкой по лицу
Воспитательница в садике била детей тряпкой по лицу
"Отличный способ выставить себя дегенератами" - показали трейлер российского сериала о Чернобыле
"Отличный способ выставить себя дегенератами" - показали трейлер российского сериала о Чернобыле
Грязные кроссовки продали за 11 млн грн
Грязные кроссовки продали за 11 млн грн
Интервью
1/5
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 3915
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 945
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 2502
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1161
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 594
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
26 июля 2019
Просмотров: 252
Потоки, що нас ув'язнюють
Український журналіст Павло Казарін недавно зауважив, що на цих виборах Instagram переміг Facebook. Картинки перемогли слова, красиві "луки" ...
суббота, 27 июля 2019 09:45

Карательная машина работает: в РФ силовики обыскали дом оппозиционера

  Комментировать

Российские силовики задержали оппозиционеров Илью Яшина.

Перед этим в квартире независимого кандидата в депутаты Мосгордумы устроили обыск, об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

После обысков ему устроили допрос и требовали пиидписаты документ о неразглашении.

"Предполагаю, что здесь, подальше от центра Москвы, меня отправят под административный арест", - добавил Яшин.

Автор: Соцсети
  В депутата забрали книги и отправили в участок города Троицк
В депутата забрали книги и отправили в участок города Троицк

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сергей Лозница: "Пока Сенцов сидит — Россия демонстрирует свою силу"

Российская Федерация раздает паспорта со специально придуманным новым кодом подразделения - 610-068 для жителей оккупированных территорий на Донбассе.

Владельцы российских паспортов с данной записью в документе вскоре могут столкнуться с фактом их недействительности, пишет известный блогер Necro Mancer в своем Twitter.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Карательная машина работает: в РФ силовики обыскали дом оппозиционера». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
июля

Президента обвинили в препятствовании правосудию

Самое читаемое
Ешлі Грем уместила грудь +size в бикини
Ешлі Грем уместила грудь +size в бикини
7
 Просмотров: 35030
Похоронили 18-летнюю девушку, которую жестоко убил ее парень
Похоронили 18-летнюю девушку, которую жестоко убил ее парень Просмотров: 31213
Показали жизнь легендарных &quot;холоднояровцев&quot; на фронте : 25 фото
Показали жизнь легендарных "холоднояровцев" на фронте : 25 фото
25
 Просмотров: 27476
&quot;Стреляй в меня. Слабо?&quot; - Сюмар ответила на заявление &quot;азовца&quot;
"Стреляй в меня. Слабо?" - Сюмар ответила на заявление "азовца" 8 Просмотров: 24575
Как выглядел самый замок Львовщины в начале ХХ века - фото
Как выглядел самый замок Львовщины в начале ХХ века - фото
10
 Просмотров: 17767
Мир
40% зарплаты уходит на налоги - рассказали о жизни украинцев в Германии
40% зарплаты уходит на налоги - рассказали о жизни украинцев в Германии
5
 Просмотров: 1071
Румыния заблокировала российскую военную технику
Румыния заблокировала российскую военную технику Просмотров: 1521
Воссоздали лицо вождя, которому племя разбило голову
Воссоздали лицо вождя, которому племя разбило голову Просмотров: 1962
Ученые наткнулись на следы неизвестной цивилизации
Ученые наткнулись на следы неизвестной цивилизации Просмотров: 3357
Как Астерикс - нашли останки военачальника, бежавшего от Цезаря в Англию
Как Астерикс - нашли останки военачальника, бежавшего от Цезаря в Англию Просмотров: 2403
Больше всего комментируют
8
"Стреляй в меня. Слабо?" - Сюмар ответила на заявление "азовца"
7
"Я хотел отомстить за 5 лет унижений" - один из нападавших на Порошенко записал видео
5
На автомобиль Порошенко напали возле ГБР
3
Ученые сделали заявление о туринской плащанице
3
"Су-су-су": Кличко вновь запутался в словах
Голосов: 2099
Голосование Кого хотите видеть следующим премьер-министром?
  • Айвараса Абромавичюса, экс-министра экономического развития и торговли
  • Александра Данилюка, секретаря СНБО
  • Андрея Коболева, главу НАК "Нафтогаз"
  • Алексея Кредисова, управляющего партнера компании Ernst & Young
  • Тимофея Милованова, почетного президента Киевской школы экономики
  • Владислава Рашкована, представителя Украины в МВФ
  • Ульяну Супрун, и.о. министра здравоохранения
  • Юлию Тимошенко, лидера "Батькивщины"
  • Наталью Яресько, экс-министра финансов
  • Кто все эти люди?
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua