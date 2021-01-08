Капитолий оградят высоким забором

Нацгвардия США устанавливает 3-метровый забор вокруг Капитолия. Фото: АР

Вокруг Капитолия установят забор высотой три метра.

"Национальная гвардия Армии США сведет вокруг Капитолия 3-метровый непреодолимому (non-scalable fence - англ.) Забор, простоит не менее 30 дней", - заявил министр Армии США Райан Маккарти, сообщает Голос Америки.

Маккарти назвал захват здания Конгресса сторонниками Трампа "ужасным и постыдным днем" в истории США. Он добавил, что чиновники не представляли, что есть возможность прорыва к Капитолию.

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Маккартни также сообщил, что Пентагон предоставил необходимые ресурсы в ответ на запрос руководительницы столице США. Он добавил, что сейчас в Капитолии находятся 850 военных Нацгвардии США, а к выходным их количество в Вашингтоне достигнет 6500 человек.

6 января Конгресс США должен был утвердить результаты голосования выборщиков, которые подтвердили победу Джо Байдена. Однако заседание пришлось прервать на несколько часов из-за протестов сторонников Трампа, которые прорвались в здание.

Во время столкновений у Конгресса погибли четыре человека. Полиция задержала 52 человека. Несмотря на это в четверг Конгресс США утвердил победу демократа Джо Байдена на президентских выборах.



