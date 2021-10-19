Канье Уэст официально сменил имя

Фото: Instagram-страница Канье Уэст

Рэпер 44-летний Канье Уэст сменил имя на Йе. Суд в Лос-Анджелесе удовлетворил просьбу музыканта. Ее рассмотрение заняло более двух месяцев.

Почему бывший муж Ким Кардашьян решил отказаться от своего имени, неизвестно. В заявлении рэпер отметил, что меняет имя "по личным причинам", пишет TMZ.

Имя певца было Канье Омари Уэст. До этого Йе использовал как творческий псевдоним.

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В июне 2018 года музыкант выпустил альбом под названием Ye.

В сентябре того же года он заявил в Twitter, чтобы его называли Ye. В конце августа 2021-го рэпер подал документы об изменении имени в суд.

Американская звезда реалити, блогер и инстадива 40-летняя Ким Кардашьян официально получила статус миллиардерши. Ее капитал достиг $1 млрд. Кардашьян входит в 2755 самых богатых людей мира. Канье Уэст также в этом списке с $1,8 млрд.