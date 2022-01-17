Канадой и США пронесся мощный снежный шторм: есть жертвы

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Мощный зимний шторм принес сильный снегопад и гололед в некоторые части США и Канады.

Непогода оставила без света более 145 тыс. человек, сообщает BBC. Отменили тысячи авиарейсов.

"В штатах Вирджиния, Джорджия, Флорида, а также Северная и Южная Каролина объявили чрезвычайное положение. Людей просят не выезжать на дороги. В Северной Каролине уже произошло смертельное ДТП с двумя погибшими. Машина из-за непогоды съехала с дороги и врезалась в дерево", - говорится в сообщении.

Дорожные патрули сообщают о сотнях аварий. В некоторых районах ожидается более 30 см снега. В Торонто, крупнейшем городе Канады, должно выпасть до 20 см. Осадки и лед могут привести также к отключению электроэнергии и повреждению деревьев.

Из-за непогоды отменили более 3 тыс. рейсов из США. Международный аэропорт Шарлотты Дуглас в Северной Каролине отменил почти 90% полетов.

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В штате Вирджиния в США тысячи автомобилей на шоссе более чем на 20 ч. оказались заблокированными из-за обледеневшей дороги. Среди водителей в ледяной ловушке 4 января застрял и сенатор США Тим Кейн.