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понедельник, 17 января 2022 09:44

Канадой и США пронесся мощный снежный шторм: есть жертвы
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Фото: Reuters

Мощный зимний шторм принес сильный снегопад и гололед в некоторые части США и Канады.

Непогода оставила без света более 145 тыс. человек, сообщает BBC. Отменили тысячи авиарейсов.

"В штатах Вирджиния, Джорджия, Флорида, а также Северная и Южная Каролина объявили чрезвычайное положение. Людей просят не выезжать на дороги. В Северной Каролине уже произошло смертельное ДТП с двумя погибшими. Машина из-за непогоды съехала с дороги и врезалась в дерево", - говорится в сообщении.

Дорожные патрули сообщают о сотнях аварий. В некоторых районах ожидается более 30 см снега. В Торонто, крупнейшем городе Канады, должно выпасть до 20 см. Осадки и лед могут привести также к отключению электроэнергии и повреждению деревьев.

Из-за непогоды отменили более 3 тыс. рейсов из США. Международный аэропорт Шарлотты Дуглас в Северной Каролине отменил почти 90% полетов.

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В штате Вирджиния в США тысячи автомобилей на шоссе более чем на 20 ч. оказались заблокированными из-за обледеневшей дороги. Среди водителей в ледяной ловушке 4 января застрял и сенатор США Тим Кейн.

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Дата
17
января

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