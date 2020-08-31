Канадцы требуют меньше финансировать полицию

 
Ексклюзивы
1/5
"Моего 16-летнего сына убилиа любовь к Украине "- мать убитого Степана Чубенко
"Моего 16-летнего сына убилиа любовь к Украине "- мать убитого Степана Чубенко
Просмотров: 2700
Сашу перебило пополам пулеметной очередью - Наталья Дубчак о погибшем сыне
Сашу перебило пополам пулеметной очередью - Наталья Дубчак о погибшем сыне
Просмотров: 6408
Донбасс будет выжженной землей еще многие десятилетия - Игорь Козловский
Донбасс будет выжженной землей еще многие десятилетия - Игорь Козловский
Просмотров: 1449
Ребята из "Айдара" переломали ее одной фразой - волонтер о погибшей Яне Червоной
Ребята из "Айдара" переломали ее одной фразой - волонтер о погибшей Яне Червоной
Просмотров: 10962
Атмосфера страха в Донецке была несравненно больше, чем в других городах - Александра Иванюк
Атмосфера страха в Донецке была несравненно больше, чем в других городах - Александра Иванюк
Просмотров: 1548
Нас воспитали на мифологии нереальных советских идолов - киборг Александр Терещенко
Нас воспитали на мифологии нереальных советских идолов - киборг Александр Терещенко
Просмотров: 882
"Сидеть и ждать" - журналистка объяснила, как советы навредили украинцам
"Сидеть и ждать" - журналистка объяснила, как советы навредили украинцам
Просмотров: 558
Искусственный интеллект в будущем будет обладать совестью и моралью - философ
Искусственный интеллект в будущем будет обладать совестью и моралью - философ
1 Просмотров: 306
Ипотека: почему украинцы могут потерять купленное в кредит жилье
Ипотека: почему украинцы могут потерять купленное в кредит жилье
Просмотров: 846
Сейчас украинский язык защищают, потому что всякая кремлевская вошь хочет доминирования российского - автор проекта "Рагу.лі"
Сейчас украинский язык защищают, потому что всякая кремлевская вошь хочет доминирования российского - автор проекта "Рагу.лі"
Просмотров: 1188
Фото
Все фото
4
7
8
3
6
В Москве напали на оппозиционного активиста
В Москве напали на оппозиционного активиста
Жители Хабаровска вышли на 50-ю акцию протеста
Жители Хабаровска вышли на 50-ю акцию протеста
Порноактриса отсудила у Трампа $ 44 тыс.
Порноактриса отсудила у Трампа $ 44 тыс.
ОМОН задержал оппозиционеров из координационного совета
ОМОН задержал оппозиционеров из координационного совета
В Беларуси обваливается рубль, в обменниках сдают евро и покупают доллары
В Беларуси обваливается рубль, в обменниках сдают евро и покупают доллары
Видео
Все видео
Сожгли Коран завернутый в бекон - в Швеции начались беспорядки после антиисламской акции
Сожгли Коран завернутый в бекон - в Швеции начались беспорядки после антиисламской акции
Ураган "Лаура" добрался до американского побережья: первой жертвой стал ребенок
Ураган "Лаура" добрался до американского побережья: первой жертвой стал ребенок
Протесты в Беларуси: силовики загнали протестующих в костел и не выпускают
Протесты в Беларуси: силовики загнали протестующих в костел и не выпускают
Издевательства омоновцев над белорусами сняли на видео
Издевательства омоновцев над белорусами сняли на видео
Вышел тизер второй части фильма "Отряд самоубийц"
Вышел тизер второй части фильма "Отряд самоубийц"
Интервью
1/5
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Просмотров: 2106
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 585
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 864
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Просмотров: 5742
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Просмотров: 3348
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
30 августа 2020
Просмотров: 468
Перестали боятися
– Ти ж із Волині. Мають бути родичі в Білорусі, – каже колега Дмитро, коли в сусідній державі спалахують протести. Рідні там не маю, ...
понедельник, 31 августа 2020 12:33

Канадцы требуют меньше финансировать полицию

  Комментировать
Канадцы требуют меньше финансировать полицию
Свергнутый памятник первому премьеру Канады / AFP

Памятник первому премьеру Канады Джону Макдональду сбросили в Квебеке, в Монреале. Такие последствия протеста "Черные жизни имеют значение" в этом регионе. Участники требовали уменьшения финансирования полиции. В результате падения у статуи откололась голова.

Монумент повалили во втором по величине канадском городе во время субботних мирных акций. В листовке, которую распространяли участники, Макдональда назвали "сторонником теории о превосходстве белой расы, который организовал геноцид индейцев с помощью жестокой системы школ-интернатов". Под конец вышла группа лиц, опрокинула статую.

Требуют уменьшить финансирование стражей участники акций в США и Канаде. Они продолжаются все лето от времени убийства полицейским чернокожего в американском Миннеаполисе в конце мая. В Америке состоялись тоже массовые погромы. Сейчас акции вспыхнули снова через очередные столкновения между полицией и чернокожими в США. Об этом пишет польская Rzeczpospolita.

В прошлом памятник Макдональду часто был целью вандалов, которые обливали его красной краской. Свержение раскритиковали канадские политики.

Участники утверждают, что подали петицию мэру Монреаля Валери Плант с требованием снести памятник, но из-за ее бездействия решили взять дело в свои руки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Министром финансов Канады стала этническая украинка Христя Фриланд

"Что бы кто ни думал о Макдональда - уничтожение памятника недопустимо. Должны бороться против расизма, но уничтожение части нашей истории - не решает проблем ", - написал в Twitter премьер Квебека Франсуа Лего.

Джон Макдональд - первый премьер суверенной Канады в 1873-1891 годах. Вошел в историю как реформатор, который много сделал для самоопределения канадцев как отдельной нации. Он инициировал создание школ-интернатов для детей индейцев. Система действовала более 100 лет. Более 150 тыс. детей насильно забирали из семей и отправили учиться в государственные интернаты. Многие из них подвергались насилию, некоторые умирали. Детям запрещали говорить на родном языке, практиковать свою культуру. В 2015-м правительство Канады назвало те события "культурным геноцидом".

Макдональда обвиняют также в том, что допустил голод и эпидемии в индейских резервациях, которые привели к массовым смертям. Его правительство заставляло индейцев оставлять традиционные территории и лишало продовольствия, пока не выполняли требований.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Канадцы требуют меньше финансировать полицию». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
августа

Дмитрий Чигринский перешел в "Барселону" за рекордную сумму

В украинские села начали заселять иностранцев

5 сел в Николаевской области объявили зоной экологического бедствия

Под Верховной Радой взорвалась граната: 4 погибших

Украина запустила первый научно-исследовательский спутник

Сухогруз врезался в пассажирский корабль

В Киеве отрыли институт

Самое читаемое
Смотришь и забываешь дышать - реакция соцсетей на фильм &quot;Тенет&quot; Нолана
Смотришь и забываешь дышать - реакция соцсетей на фильм "Тенет" Нолана
 Просмотров: 10782
Сашу перебило пополам пулеметной очередью - Наталья Дубчак о погибшем сыне
Сашу перебило пополам пулеметной очередью - Наталья Дубчак о погибшем сыне
 Просмотров: 6408
&quot;У меня испортилось настроение&quot;: пастух рассказал, как насиловал 12-летнего парня
"У меня испортилось настроение": пастух рассказал, как насиловал 12-летнего парня Просмотров: 6075
Водителю оторвало руки, как только он сел в автомобиль
Водителю оторвало руки, как только он сел в автомобиль
3
 Просмотров: 4932
Назвали настоящую причину отказа сборной России ехать в Киев
Назвали настоящую причину отказа сборной России ехать в Киев Просмотров: 3663
Мир
Шведские мусульмане протестуют из-за спаленного Корана
Шведские мусульмане протестуют из-за спаленного Корана
В Беларуси во время Марша мира парень сделал предложение девушке
В Беларуси во время Марша мира парень сделал предложение девушке Просмотров: 117
Украинские войска на учениях сил НАТО входят в группировки противников
Украинские войска на учениях сил НАТО входят в группировки противников Просмотров: 171
"Трамп не способен быть президентом США" - Байден
"Трамп не способен быть президентом США" - Байден Просмотров: 144
В Москве напали на оппозиционного активиста
В Москве напали на оппозиционного активиста
4
 Просмотров: 369
Больше всего комментируют
12
Мир должен бороться с Путиным, как с Гитлером, иначе будет катастрофа
2
Зеленский применяет админресурс - "Опора"
1
Зарплата врача после интернатуры должна начинаться с 20 тыс грн - Степанов
1
"ЕС" требует устранения Фокина с ТКГ через сдачу интересов Украины
1
В Минске проходит Марш мира и независимости: фото и видео
Голосов: 3971
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua