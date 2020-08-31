Канадцы требуют меньше финансировать полицию

Свергнутый памятник первому премьеру Канады / AFP

Памятник первому премьеру Канады Джону Макдональду сбросили в Квебеке, в Монреале. Такие последствия протеста "Черные жизни имеют значение" в этом регионе. Участники требовали уменьшения финансирования полиции. В результате падения у статуи откололась голова.

Монумент повалили во втором по величине канадском городе во время субботних мирных акций. В листовке, которую распространяли участники, Макдональда назвали "сторонником теории о превосходстве белой расы, который организовал геноцид индейцев с помощью жестокой системы школ-интернатов". Под конец вышла группа лиц, опрокинула статую.

Требуют уменьшить финансирование стражей участники акций в США и Канаде. Они продолжаются все лето от времени убийства полицейским чернокожего в американском Миннеаполисе в конце мая. В Америке состоялись тоже массовые погромы. Сейчас акции вспыхнули снова через очередные столкновения между полицией и чернокожими в США. Об этом пишет польская Rzeczpospolita.

В прошлом памятник Макдональду часто был целью вандалов, которые обливали его красной краской. Свержение раскритиковали канадские политики.

Участники утверждают, что подали петицию мэру Монреаля Валери Плант с требованием снести памятник, но из-за ее бездействия решили взять дело в свои руки.

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"Что бы кто ни думал о Макдональда - уничтожение памятника недопустимо. Должны бороться против расизма, но уничтожение части нашей истории - не решает проблем ", - написал в Twitter премьер Квебека Франсуа Лего.

Джон Макдональд - первый премьер суверенной Канады в 1873-1891 годах. Вошел в историю как реформатор, который много сделал для самоопределения канадцев как отдельной нации. Он инициировал создание школ-интернатов для детей индейцев. Система действовала более 100 лет. Более 150 тыс. детей насильно забирали из семей и отправили учиться в государственные интернаты. Многие из них подвергались насилию, некоторые умирали. Детям запрещали говорить на родном языке, практиковать свою культуру. В 2015-м правительство Канады назвало те события "культурным геноцидом". Макдональда обвиняют также в том, что допустил голод и эпидемии в индейских резервациях, которые привели к массовым смертям. Его правительство заставляло индейцев оставлять традиционные территории и лишало продовольствия, пока не выполняли требований.