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суббота, 23 ноября 2019 18:38

Канада победила Россию в полуфинале Кубка Дэвиса

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Канада победила Россию в полуфинале Кубка Дэвиса
Денис Шаповалос помог Канаде обыграть Россию. Фото: рейтер

Сборная Канады стала первым финалистом Кубка Дэвиса. В полуфинале канадцы победили россиян. Судьба путевки в финал решалась в парном матче.

Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублев уступили канадцам Денису Шаповалову и Вашеку Поспишилу со счетом 3: 6, 6: 3, 6: 7, сообщает "Чемпионат"

Продолжительность матча составила 2:00 6 минут. Канадцы сделали 7 эйсов при 1 двойной ошибке и реализовал 2 брейк-пойнта из 5. Российский дуэт 5 раз подал навылет и допустил 3 двойные ошибки, реализовав 2 брейк-пойнта из 5.

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Вторым финалистом Кубка Дэвиса станет победитель матча Испания - Великобритания.

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