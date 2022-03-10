Канада отправит Украине оружие на $50 млн

Канада предоставит Украине $50 млн летальной и нелетальной помощи. В частности, специальное военное оборудование.

Также в Украину направляются камеры для военных беспилотников, сообщила министр обороны Канады Анита Ананд в Twitter.

Автор: @AnitaAnandMP О предоставлении помощи Украине заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо

"Канада предоставит Украине дополнительно $50 млн летальной и нелетальной помощи, в том числе камеры канадского производства, которые используют в военных беспилотниках и другом специализированном оборудовании", - отметила Ананд.

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Также она выразила слова поддержки украинскому народу, дающему отпор оккупантам.

"Мы поддерживаем украинцев, борющихся за свою страну", – добавила министр.

Международный валютный фонд выделил срочную финансовую помощь Украине. Выплата в размере $1,4 млрд должна помочь покрыть экономические последствия вторжения России.