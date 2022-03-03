Канада объявила энергетические санкции против России

В связи с российским вторжением в Украину Канада объявила о новых санкциях.
Об этом сообщает Mirage news.
Санкции вводятся против 10 ключевых лиц из 2 важных компаний в энергетическом секторе России. Это "Роснефть" и "Газпром".
"Данные меры направлены на дальнейшее давление на руководство России, чтобы оно прекратило нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в заявлении.
Они вступят в силу в ближайшие дни. Кроме того, в Канаде подчеркивают, что введение антироссийских санкций будет продолжаться.
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