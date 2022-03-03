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Спецтема: Война России против Украины

Канада объявила энергетические санкции против России

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Канада объявила энергетические санкции против России
Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли объявила новые антироссийские санкции. Фото: twitter.com/melaniejoly

В связи с российским вторжением в Украину Канада объявила о новых санкциях.

Об этом сообщает Mirage news.

Санкции вводятся против 10 ключевых лиц из 2 важных компаний в энергетическом секторе России. Это "Роснефть" и "Газпром".

"Данные меры направлены на дальнейшее давление на руководство России, чтобы оно прекратило нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в заявлении.

Они вступят в силу в ближайшие дни. Кроме того, в Канаде подчеркивают, что введение антироссийских санкций будет продолжаться.

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