Канада объявила энергетические санкции против России

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли объявила новые антироссийские санкции. Фото: twitter.com/melaniejoly

В связи с российским вторжением в Украину Канада объявила о новых санкциях.

Об этом сообщает Mirage news.

Санкции вводятся против 10 ключевых лиц из 2 важных компаний в энергетическом секторе России. Это "Роснефть" и "Газпром".

"Данные меры направлены на дальнейшее давление на руководство России, чтобы оно прекратило нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в заявлении.

Они вступят в силу в ближайшие дни. Кроме того, в Канаде подчеркивают, что введение антироссийских санкций будет продолжаться.