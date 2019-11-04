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Канада назначила нового посла в Украине

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Канада назначила нового посла в Украине
Лариса Галадза стала новым послом Канады в Украине. Фото: Censor.net

Новым послом Канады в Украине назначили Ларису Галадзу.

Она заменит Романа Ващука, который ушел на пенсию. Об этом сообщила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд, передает пресс-служба канадского правительства.

"Ларису Галадзу назначено послом Канады в Украине. Госпожа Галадза заменяет Романа Ващука", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Лариса Галадза ранее занимала должность генерального директора Департамента стабилизационных и миротворческих операций МИД Канады.

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Конгресс Украинских Канады поддержал действия "Движения сопротивления капитуляции". По инициативе Лиги украинцев Канады съезд единогласно принял резолюцию в поддержку действий правительства Канады, украинской власти и гражданского общества в Украине (в частности, таких инициатив, как "Движение сопротивления капитуляции".

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