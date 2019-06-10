Канада готовится запретить пластиковые пакеты и одноразовую посуду

Трюдо анонсировал запрет пластика. Фото: CBC.ca

Канада запретит пластиковые пакеты и одноразовую посуду с 2021 года.

"Мне очень приятно сообщить, что уже в 2021 году Канада запретит вредный пластик от побережья до побережья", - заявил премьер-министр Джастин Трюдо, сообщает au.news.yahoo.com.

Глава правительства сказал, что в Канаде менее 10% пластика перерабатывается.

Ежегодно миллион птиц и более 100 тыс. морских млекопитающих по всему миру травмируются и умирают, глотая пластик или запутываясь в нем.

"Как вы объясните своим детям, что киты умирают на пляжах по всему миру, что их желудки заполнены пластиковыми мешками? Что я могу сказать им о пластике, найденном в самой глубокой точке Тихого океана", - заявил Трюдо.

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В Канаде запретят пластиковые пакеты, мешки, столовые приборы, тарелки и палочки.

Премьер-министр Джастин Трюдо назвал пластиковое загрязнения глобальным вызовом и заявил, что Канада имеет уникальную возможность взять на себя лидерство в решении проблеммы, как страна с самой длинной в мире береговой линией.

Всемирный фонд дикой природы (WWF) запустил прямую трансляцию, во время которой разлагается пластиковая бутылка. Стрим рассчитан на 450 лет.