Какая цена на продукты в Канаде - фото ценников в магазинах

В Канаде продукты стоят дороже, чем в украинских супермаркетах.

Кроме этого, на некоторые товары дополнительно действует налог в размере 13% от стоимости. Не облагаются только товары первой необходимости - хлеб, мясо, молочка, яйца, крупы, кофе, чай и тому подобное. А вот за алкоголь, сладости и другие закуски на кассе придется доплатить.

Стоимость продуктов может несколько отличаться в разных магазинах. В каждой провинции есть свои локальные сети, в которых товары стоят значительно больше, рассказала Gazeta.ua канадская студентка из Украины Валентина Мизюк.

"Дешевые продукты можно найти в супермаркетах Walmart и Basics Food. Немного дороже надо заплатить в Loblaws и Sobeys", - сказала девушка.

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Испорченные и некачественные продукты встречаются редко, но если так случится - то с радостью возвращают деньги или меняют товар.

Gazeta.ua подготовила подборку фотографий из супермаркета Loblaws. Цены указаны в канадских долларах, которые называют кад. По актуальным курсом валют, 1 кад стоит 21,94 грн.

Фото: Валентина Мизюк

В супермаркетах Канады очень мало продуктов украинских марок. Отечественные продукты надо искать в магазинах европейских товаров. Алкоголь и гречку также продают в спецмагазинах. Курятина стоит значительно дороже, чем свинина. На прилавках чаще можно найти свежую рыбу.

Украинская студентка вместе со своим парнем тратит на еду в среднем 600 кад в месяц. Она покупает базовые продукты - крупы, мясо, молочные изделия.