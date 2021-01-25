Как выдать убийство за самоубийство: адвоката засудили за комментарий в сети

Адвоката засудили за комментарий в сети. Фото: mykolaienko.com

Американка опубликовала пост в соцсети, в котором призналась, что боится встречаться со своим бывшим парнем. Адвокат Уинстон Брэдшоу Ситтон оставил под публикацией комментарий с советом, как выдать убийство за самоубийство.

Подробности обнародовал сайт Верховного суда штата Теннесси.

В 2017 году женщина в соцсети поинтересовалась у подписчиков, надо ли ей носить оружие после расставания с парнем, которого она считала опасным.

Брэдшоу Ситтон ответил в комментариях, если она хочет убить бывшего, то может "заманить" его к себе домой. Затем сказать полиции, что он ворвался в дом с намерением причинить ей вред и выдать все за самооборону.

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По словам Ситтона, он дает ей совет как адвокат и пост нужно удалить, чтобы не было доказательств. Женщина действительно удалила пост. Но ее бывший успел сделать скриншоты и принес их в прокуратуру.

Ситтона лишили лицензии, отстранили от юридической практики и дали 3 года условно.

"Я категорически отрицаю вывод, что мой бесплатный комментарий, предложенный избитой женщине, которой отец ее сына угрожал и преследовал, был юридическим советом совершения преступления или каким-то образом нарушил мои юридические обязанности как гражданина или как адвоката", - прокомментировал мужчина.

45-й президент США Дональд Трамп нанял малоизвестного адвоката, который будет представлять его на суде об импичменте. Адвоката Буча Баверса порекомендовал сенатор Линдси Грэм, так как юрист уже защищал чиновников в неоднозначных делах.