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суббота, 27 июля 2019 17:05

Как в Москве проходят протесты - фото и видео
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В центре Москвы продолжаются протесты
Фото: "Медуза"
В центре Москвы продолжаются протесты
В центре Москвы продолжаются протесты
В центре Москвы продолжаются протесты
В центре Москвы продолжаются протесты

В Москве проходит акция с требованием регистрации независимых кандидатов на выборах в городскую думу.

Митингующие собрались на Тверской улице и Тверской площади у мэрии Москвы.

Городские власти акцию не согласовала. Силовики пытаются разогнать людей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Митинги в Москве: более 350 задержанных

По состоянию на 15.30 задержаны более 400 человек.

В Москве проходят акции с требованием допустить независимых кандидатов на выборы в гордуму. Задержали двух кандидатов - Юлию Галямин и Дмитрия Гудкова.

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