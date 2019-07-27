Как в Москве проходят протесты - фото и видео

Фото: "Медуза"

В Москве проходит акция с требованием регистрации независимых кандидатов на выборах в городскую думу.

Митингующие собрались на Тверской улице и Тверской площади у мэрии Москвы.

Городские власти акцию не согласовала. Силовики пытаются разогнать людей.

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По состоянию на 15.30 задержаны более 400 человек.

В Москве проходят акции с требованием допустить независимых кандидатов на выборы в гордуму. Задержали двух кандидатов - Юлию Галямин и Дмитрия Гудкова.