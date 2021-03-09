Как в кино. Пилот выжил после 36 дней в джунглях Амазонки

Антонио Сена / Newsflash

Пилот, потерпевший авиакатастрофу, был спасен после 36 дней жизни в джунглях Амазонки. Он жил на птичьих яйцах и диких фруктах.

36-летний Антонио Сена потерпел крушение в джунглях. После нескольких дней безрезультатных поисков спасательные группы остановились, потому что так и не смогли найти обломков самолета. Но Сена случайно наткнулся на группу сборщиков каштанов через 5 недель после того, как покинул место аварии в поисках помощи. Об этом пишет Daily Mail.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В лесах Амазонки обнаружили остатки поселений, расположенных кругами

Пилот воссоединился с семьей. После спасения его забрали в больницу для проверки здоровья.

"Единственное, что поддерживало меня и позволяло выйти из ситуации живым - любовь к семье. Желание увидеть родителей, брата и сестру", - говорит Антонио.

Пилот пропал без вести 28 января, за 2 дня до 36-летия. После вылета из города Аленкер на северном берегу реки Амазонки в соседний город Альмейрим. Он совершил вынужденную посадку на поляне после механической поломки и сумел взять только рюкзак с хлебом и другими вещами, прежде чем самолет загорелся.

"Моими приоритетами всегда были поиски воды и попытки найти пищу. Знал, что столкнулся с ситуацией жизни или смерти. Гулял по джунглям и заметил белый брезент, который отодвинул, чтобы найти корзину с каштанами. Там были инструменты и вода. Шел по следу, пока не наткнулся на людей", - рассказывает мужчина.

Антонио провел неделю рядом со сгоревшей машиной Cessna-210, пока поисково-спасательные самолеты кружили в поисках. Потом пошел искать помощи, когда понял, что его больше не ищут. Его случайно спасли в субботу, 6 марта, после встречи со сборщиками каштанов. Он был выписан из больницы после лечения от обезвоживания и легких травм, полученных в течение нескольких недель в дикой природе. Местные жители описали его выживание как настоящее чудо.