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Как в фильмах ужасов: в США 22-летнюю девушку освободили из рабства

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  В США семья использовала больного аутизмом девушку, как рабыню. Фото: Mirror
В США семья использовала больного аутизмом девушку, как рабыню. Фото: Mirror

В США семью Ноупив обвинили в ужасном обращении с больной аутизмом 22-летней девушкой, среди прочего потерпевшую использовали как рабыню.

Инцидент произошел в штате Луизиана. Отмечается, что жертва оказалась в этой семье, когда ее родная мать умерла в 2015 году. Об этом пишет Mirror.

Девушка терпела много пыток. Однажды ее заставили открыть урну с прахом матери, высыпать его в миску и съесть ложкой на глазах у членов семейства. Сначала пострадавшую поселили в палатке во дворе дома, но после попытки побега ее переместили в сарай, а потом вообще посадили в клетку и дали два ведра - одно из питьевой водой, второе - вместо туалета. Девушку использовали для работы по домашнему хозяйству: ножницами она подрезала газон, языком и зубной щеткой вымывала фургон семьи и голыми руками расчищала отходы.

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Кроме того, отец семейства физически издевался над девушкой: бил молотком, поджигал части тела и даже стрелял из пневматического оружия. Также сообщается, что девушку заставляли раздеваться и сексуально удовлетворять мужчин, которые приходили домой - от обычных ремонтников до друзей семьи.

Правоохранители сообщили о подозрении всем членам семьи - супругам и трем детям.

В Сумской области мужчина, который называется 25-летним Степаном Смирновым, два года провел в рабстве. Там его чуть не забили до смерти - терпел побои и издевательства. Мужчине удалось убежать, а уже на дороге его подобрал неравнодушен водитель.

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