Как в "Черном зеркале" - билеты на метро будут продавать по рейтингу

Пекинское метро / Getty Images

Пассажирам метро в Пекине с "хорошим" социальным рейтингом будут скорее продавать билеты, чем гражданам с плохим рейтингом, как в сериале "Черное зеркало".

По заявлениям властей, схема даст "быстрый допуск" тем, у кого высокий балл, позволяя обходить проверки безопасности и быстрее садиться в поезд. Власти столицы заявили, что разрабатывают также "кодекс поведения", которой люди должны соблюдать. А с тех, кто демонстрирует "нецивилизованное поведение", например ест в поездах, будут снимать баллы. Об этом пишет The Sun.

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Система будет использовать технологию сканирования лиц в приложениях быстрого доступа, чтобы распознавать тех, кто имеет высокий рейтинг.

Се Юнцзянь из Пекинского университета утверждает, что система направлена ​​на "укрепление общественного доверия и улучшение управления". С 2018-го аналогичная система "социального кредита" действует в городе Гуанчжоу с населением 15 млн человек.

Пекинское метро вводит систему с 2019-го. Власть довольна результатами, потому что теперь она будет развернута во всей сети столичного метрополитена.

Китай объявил о разработке национальной схемы социального кредитования в 2014-м, чтобы оценить каждого гражданина на основе поведения. Идея в том, чтобы вознаграждать людей с хорошим поведением такими бонусами, как доступ к более качественным услугам или скидки в магазинах. Гражданам с низким рейтингом будет труднее получить ипотеку, отправить детей в хорошую школу, они даже могут получить запрет на использование поездов и самолетов.

Примеры "плохого" поведения включают штрафы за парковку, неуплату счетов, слишком громкое прослушивание музыки в общественных местах и ​​проблемы на работе.

Ранг человека определяется в 4 плоскостях: административные дела, коммерческая деятельность, судебная система и социальное поведение. Критики заявляют, что системе не хватает прозрачности, и говорят, что компартия может использовать ее, чтобы расправиться с политическими оппонентами и активистами. Китай надеялся завершить испытания системы в 2020-м, однако развертывание было отложено из-за пандемии.

Социальные рейтинги составляются в больших базах данных, которые поддерживает сеть органов власти, включая Национальную комиссию по развитию и реформам, Народный банк Китая и судебную систему страны. Премьер Ли Кэцян сказал в 2018 году, что тем, кто потеряет доверие, будет трудно сделать крошечный шаг в обществе.