Как в Библии: Витебск атаковало нашествие летающих насекомых

Белорусский город Витебск атаковали рои насекомых-поденок.
Они окружили источники света - уличные фонари - и не на шутку напугали водителей и прохожих.
Поденки живут от нескольких часов до нескольких дней в зависимости от вида. В воздухе они спариваются.
Подобное роение происходит в Витебске ежегодно, но не в таких больших масштабах.
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