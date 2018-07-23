Как в Библии: Витебск атаковало нашествие летающих насекомых

Насекомые не несут никакой опасности. ФОТО: YouTube

Белорусский город Витебск атаковали рои насекомых-поденок.

Они окружили источники света - уличные фонари - и не на шутку напугали водителей и прохожих.

Поденки живут от нескольких часов до нескольких дней в зависимости от вида. В воздухе они спариваются.

Подобное роение происходит в Витебске ежегодно, но не в таких больших масштабах.

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