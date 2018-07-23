Как в Библии: Витебск атаковало нашествие летающих насекомых

 
Ексклюзивы
1/5
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Просмотров: 1386
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Просмотров: 432
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
24 Просмотров: 5589
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
Просмотров: 540
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Просмотров: 954
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Просмотров: 2934
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
2 Просмотров: 3250
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Просмотров: 693
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Просмотров: 6768
Путин добился, чтобы Трамп танцевал под его дудку - эксперт
Путин добился, чтобы Трамп танцевал под его дудку - эксперт
Просмотров: 1287
Фото
Все фото
6
5
8
3
4
В Греции бушует масштабный лесной пожар
В Греции бушует масштабный лесной пожар
Идеальное соотношение давления и прохлады - в зоопарке удавы делают массаж
Идеальное соотношение давления и прохлады - в зоопарке удавы делают массаж
Шевелюра как у взрослого: шестимесячная японка покорила соцмережи своей прической
Шевелюра как у взрослого: шестимесячная японка покорила соцмережи своей прической
На небоскребе создали искусственный 108-метровый водопад
На небоскребе создали искусственный 108-метровый водопад
На почте потеряли копию Луны
На почте потеряли копию Луны
Видео
Все видео
Как в Библии: Витебск атаковало нашествие летающих насекомых
Как в Библии: Витебск атаковало нашествие летающих насекомых
Мужчина перевозил под видом пасты золото на $50 тысяч
Мужчина перевозил под видом пасты золото на $50 тысяч
Аномальная жара в Японии унесли жизни 44 человек
Аномальная жара в Японии унесли жизни 44 человек
С улыбкой и без страховки: канатоходка на высоте 35 м прошлась над Парижем
С улыбкой и без страховки: канатоходка на высоте 35 м прошлась над Парижем
Берегитесь "Годзиллы 2": в сети опубликовали первый трейлер фантастического фильма
Берегитесь "Годзиллы 2": в сети опубликовали первый трейлер фантастического фильма
Интервью
1/5
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
1 Просмотров: 3951
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 738
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 4167
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3609
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
41 Просмотров: 27046
Колонка
Ольга Гембік
Ольга Гембік
23 июля 2018
Просмотров: 126
Виделка
Мені півгодини несуть виделку і 20 хвилин — замовлений напій. Офіціантів у київському закладі чимало, однак кожен закріплений за певним ...
понедельник, 23 июля 2018 19:15

Как в Библии: Витебск атаковало нашествие летающих насекомых

  Комментировать
Как в Библии: Витебск атаковало нашествие летающих насекомых
Насекомые не несут никакой опасности. ФОТО: YouTube

Белорусский город Витебск атаковали рои насекомых-поденок.

Они окружили источники света - уличные фонари - и не на шутку напугали водителей и прохожих.

Поденки живут от нескольких часов до нескольких дней в зависимости от вида. В воздухе они спариваются.

Подобное роение происходит в Витебске ежегодно, но не в таких больших масштабах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Из-за укуса насекомого молодой женщине ампутируют ногу

Индонезийский фотограф Эко Адиянто обнародовал снимок муравья, который тянет фрукт в несколько раз больше себя.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как в Библии: Витебск атаковало нашествие летающих насекомых». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
июля

Установили памятник, который был спрятан 8 лет

115 лет назад выпустили первый автомобиль Ford: как это было

В "трудовом лагере" убили 700 тыс. человек

Самое читаемое
Глубокие декольте и целомудренные платья до пяток: как закрывали Одесский кинофест
Глубокие декольте и целомудренные платья до пяток: как закрывали Одесский кинофест
20
 1 Просмотров: 99137
Как жена арбитра финала Кубка мира теребит сердца поклонников
Как жена арбитра финала Кубка мира теребит сердца поклонников
13
 Просмотров: 61526
Назвали победителей Одесского кинофестиваля
Назвали победителей Одесского кинофестиваля Просмотров: 39088
Как работает первая атомная станция СССР за полярным кругом
Как работает первая атомная станция СССР за полярным кругом
16
 Просмотров: 36955
В России присвоили себе украинский город
В России присвоили себе украинский город
 41 Просмотров: 25362
Мир
В Греции бушует масштабный лесной пожар
В Греции бушует масштабный лесной пожар
6
 Просмотров: 36
Идеальное соотношение давления и прохлады - в зоопарке удавы делают массаж
Идеальное соотношение давления и прохлады - в зоопарке удавы делают массаж
5
 Просмотров: 72
Создадут умную субмарину-камикадзе
Создадут умную субмарину-камикадзе Просмотров: 108
"У нее в сумке бомба" - мужчина отомстил за отказ выйти замуж
"У нее в сумке бомба" - мужчина отомстил за отказ выйти замуж Просмотров: 225
В Польше 2019-й объявили годом украинки
В Польше 2019-й объявили годом украинки Просмотров: 144
Больше всего комментируют
54
После победы в Москве Усика представят к Герою Украины
41
В России присвоили себе украинский город
24
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
11
"Надо подождать" - автокефалию Украинской церкви перенесли
11
Гассиев - Усик. Украинец победил россиянина и стал абсолютным чемпионом мира
Голосов: 559
Голосование Какой из этих боёв с участием украинских боксёров вам запомнился больше всего?
  • 1) Александр Усик - Мурат Гассиев
  • 2) Виталий Кличко - Леннокс Льюис
  • 3) Владимир Кличко - Александр Поветкин
  • 4) Владимир Кличко - Энтони Джошуа
  • 5) Василий Ломаченко - Хорхе Линарес
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua