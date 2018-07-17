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вторник, 17 июля 2018 18:15

Как у Гая Ричи: воры украли чемодан с бриллиантами на $1,6 млн

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Как у Гая Ричи: воры украли чемодан с бриллиантами на $1,6 млн
Кража произошла на выставке "ЮвелирЭкспо" в Казани. ФОТО: БизнесOnline

За 10 минут ювелирной выставки в российской Казани украли чемодан с драгоценностями.

Свой ущерб обворованная компания Seven Diamonds оценила в 100 млн рублей - $1,6 млн. При этом страховка покрывает только 38 млн рублей (более $610 тыс.) ущерба.

"Менеджер поручил охранникам запаковать мешки с драгоценностями. Им почему-то начали помогать несколько юрких мужичков. Охранники не задавали лишних вопросов: если люди помогают - значит, это кому-то надо. Но ребята оказались непростыми: перетащив драгоценности, они испарились. Уже в аэропорту выяснилось, что вместе с ними испарился и один из мешков", - говорится в сообщении telegram-канала Mash.

Полиция Казани, утверждает канал, вычислила трех преступников - ими оказались колумбийцы и уроженец Гватемалы: "Участников кражи года пока задержать не удалось: двое из них уже улетели в Москву, а еще один - в Сеул". В то же время издание "БИЗНЕС Online" заявило, что правоохранительные органы эту информацию не подтвердили. Также, сообщил "Бизнес", преступники скрылись на заранее арендованном Hyundai.

Ограбленный владелец - директор Seven Diamonds Василий Саввин, обвиняет инкассаторов - компанию The Brink's Company.

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В Северодонецке харьковские полицейские ограбили бизнесмена. Они обнаружили 500 тысяч гривен на территории одного из его предприятий и начали требовать взятки, обещая не изымать все деньги. Когда предприниматель отказался, злоумышленники отобрали всю наличку и сбежали в Харьков.

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