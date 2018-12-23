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воскресенье, 23 декабря 2018 02:24

Как таинственные ама: женщина станцевала под водой

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Как таинственные ама: женщина станцевала под водой
Глубоководный дайвер исполнила танец в самом глубоком бассейне мира. Фото: cameralabs

Глубоководный дайвер Джули Готье сняла короткометражный фильм "Ама".

Джули стала не только режиссером ленты, но и выполнила хореографический танец в самом глубоком бассейне мира близ Венеции, Италия, сообщает Cameralabs.

Для названия она взяла японское слово "ама", которым традиционно называют ныряльщик - "женщин моря".

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Итальянский фотограф Фоско Мараини показал повседневную жизнь отважных женщин-ама, которые ныряют на огромную глубину ради добычи.

Снимки сделал в 1954 году на японском острове Хегури.

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