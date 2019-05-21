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среда, 22 мая 2019 02:24

Как рекламировали средства для ухода мужчинам в 1970-х
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В 1970-х годах в Европе и Америке в период расцвета культуры хиппи в моде были усы, пышное и длинные волосы
Фото: boredpanda.com
В 1970-х годах в Европе и Америке в период расцвета культуры хиппи в моде были усы, пышное и длинные волосы
В 1970-х годах в Европе и Америке в период расцвета культуры хиппи в моде были усы, пышное и длинные волосы
В 1970-х годах в Европе и Америке в период расцвета культуры хиппи в моде были усы, пышное и длинные волосы
В 1970-х годах в Европе и Америке в период расцвета культуры хиппи в моде были усы, пышное и длинные волосы

Сегодня бьюти-индустрия в основном ориентирована на женщин. Часто мужчинам предлагают один мультизабис для всего - мытье головы, тела.

Но так было не всегда. В 1970-х годах в Европе и Америке во время расцвета культуры хиппи в моде были усы, пышные и длинные волосы, сообщает Boredpanda.

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В газетах и ​​журналах можно встретить детализированные описания мужских стрижек, а также рекламу лаков для волос, шампуней для усов и гребешков на все случаи жизни.

За прошедшие годы индустрия очень эволюционировала.

Американские супермаркеты прошли много трансформаций сквозь века. С годами менялись продукты, упаковки, сервис и сами клиенты.

Когда можно было увидеть в зале магазина небольшой автомобиль, отсутствие пластиковых бутылок со сладкой водой или домохозяйку в бигудях и пижаме. Самые интересные винтажные фото предлагаем посмотреть в фотоподборке.

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  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
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