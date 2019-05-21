Как рекламировали средства для ухода мужчинам в 1970-х

Сегодня бьюти-индустрия в основном ориентирована на женщин. Часто мужчинам предлагают один мультизабис для всего - мытье головы, тела.
Но так было не всегда. В 1970-х годах в Европе и Америке во время расцвета культуры хиппи в моде были усы, пышные и длинные волосы, сообщает Boredpanda.
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В газетах и журналах можно встретить детализированные описания мужских стрижек, а также рекламу лаков для волос, шампуней для усов и гребешков на все случаи жизни.
За прошедшие годы индустрия очень эволюционировала.
Американские супермаркеты прошли много трансформаций сквозь века. С годами менялись продукты, упаковки, сервис и сами клиенты.
Когда можно было увидеть в зале магазина небольшой автомобиль, отсутствие пластиковых бутылок со сладкой водой или домохозяйку в бигудях и пижаме. Самые интересные винтажные фото предлагаем посмотреть в фотоподборке.
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