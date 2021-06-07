Как подрывали 117-метровые ТЭЦ - зрелищные кадры

В британском Стаффордшире 6 июня с помощью контролируемого взрыва снесли градирни исторической угольной теплоэлектроцентрали Rugeley.
Процесс занял всего 5 сек. и попал на видео, пишет Daily Mail.
Для этого даже вели трансляцию с разных ракурсов. Градирни имеют высоту 117 м. Они были одним из самых заметных сооружений в Южном Стаффордшире с 1950-х.
ТЭЦ в течение десятилетий обеспечивала миллионы домов электрикой. Она прекратила работу в 2016 году.
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Все желающие выходили на улицу возле домов и смотрели на масштабное зрелище. Некоторые спокойно играли в футбол на фоне взрыва.
На месте снесенных градирен ТЭЦ Rugeley планируют построить дома.
На складах украинских теплоэлектростанций (ТЭС) находится 578,7 т угля, что на 525,8 т меньше необходимой нормы.
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