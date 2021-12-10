К Земле летит астероид размером с Эйфелеву башню

Астероид размером с Эйфелеву башню приближается к Земле. Фото: pixabay.com

11 декабря к Земле приблизится крупный астероид 4660 Nereus.

Длина астероида составляет около 330 м, а это больше, чем высота Эйфелевой башни в Париже – 324 м, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса.

"Расстояние от космического тела до планеты Земля будет равно около 3,9 млн км. Скорость его движения составляет 6 578 км/с", - сказано в сообщении.

По словам ученых, астероид является потенциально опасным для Земли объектом, однако вряд ли несет угрозу планете.

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Астронавт NASA показал впечатляющие фотографии Земли из космоса. Шейн Кимбро периодически фотографирует нашу планету с Международной космической станции. К открытию летних Олимпийских игр астронавт сделал восхитительный снимок японской столицы Токио. А 8 сентября Кимбро запечатлел огни восточного побережья США.