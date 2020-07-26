К США приближается мощный ураган

Ураган "Анна" приближается к побережью США. Фото: ©Wikipedia

К побережью США приближается ураган "Анна".

Больше всего он заденет штат Техас, сообщает CNN.

"Анне" предоставили самую высокую оценку опасности, отнеся к категории 1. Это означает, что ураган сопровождается сильными ветрами скоростью от 74 до 95 миль в час и представляет угрозу жизни и здоровью людей и животных.

На юге Техаса и частично в Мексике ожидаются сильные осадки в 15-30 сантиметров. На севере Техаса и на побережье соседней Луизианы они будут умеренными - 7-12 сантиметров. Власти Техаса советует людям переждать непогоду дома, чтобы не подвергнуться опасности на открытом воздухе.

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"Анна" станет первым с 2008 года ураганом атлантического сезона. В июле прошлого года штат поразил ураган "Долли". Кроме "Анны", в сторону Штатов надвигаются два менее мощные ураганы. "Даглас" пройдет Гавайями, но он значительно слабее "Анны" (категория 4), а на Подветренных островах ожидают тропический шторм "Ґонзало", который ослаблен сухими ветрами и поэтому также не является очень опасным.