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понедельник, 23 декабря 2019 12:58

К смертной казни осудили пятерых обвиняемых в убийстве журналиста Хашогги

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К смертной казни осудили пятерых обвиняемых в убийстве журналиста Хашогги
В Саудовской Аравии приговорили к смертной казни за убийство журналиста Джамаля Хашогджи. Фото: ALI HAIDER

В Саудовской Аравии завершился суд над обвиняемыми по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашогги. Пять обвиняемых приговорили к смертной казни, трех - до 24 лет лишения свободы.

Имена осужденных пока не называют, передает Bloomberg.

2 октября 2018-го саудовский журналист Джамаль Хашогги, известный своей критикой власти Саудовской Аравии, исчез после визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Об исчезновении сообщила его невеста.

19 октября Саудовская Аравия впервые признала, что журналиста Хашогги случайно убили в консульстве в Стамбуле. 26 октября Саудовская Аравия признала, что убийство журналиста было умышленным. Трамп заявил, что доверяет версии Саудовской Аравии.

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К этому Сенат США принял резолюцию, также возлагает вину за убийство Джамаль Хашогги на наследного принца. Резолюция призывает правительство Саудовской Аравии привлечь к ответственности всех причастных к убийству. В Саудовской Аравии отвергли эти обвинения.

10 декабря 2018-го в Анкаре заявили, что генконсул Саудовской Аравии в Стамбуле также является соучастником убийства саудовского журналиста Джамала Хашогги. Сотрудники саудовских спецслужб прибыли в дипломатическое учреждение с конкретной целью убийства.

В сентябре 2019-го наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман впервые прокомментировал свою возможную причастность к убийству Хашогги.

"Это произошло у меня на глазах. Я беру на себя всю ответственность", - сказал он в интервью Мартину Смиту, автору документального фильма о кронпринца. Вскоре на телеканале PBS пройдет его трансляция.

Кронпринц настаивал, что именно убийство произошло без его ведома. Согласно официальной позиции Саудовской Аравии, кронпринцу не было известно об "операции" убийства медийщика.

Джамаль Хашогги - саудовский журналист. Он был обозревателем американской газеты The Washington Post и известный критическими материалами о королевстве. Хашогги в 2017-м покинул родину, чтобы избежать преследований за свои взгляды и переехал в США. В течение года он писал для Washington Post, критикуя политику Саудовской Аравии по Катара, Канады, Йемена и осуждая преследования властями страны инакомыслящих. Репортер приезжал в консульство, чтобы оформить документы для бракосочетания с девушкой, которая живет в Турции.

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декабря

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