К некоторым переболевшим на коронавирус инфекция возвращается: что делают медики

Оказалось, что те, кто вылечился, может переносить вирус и быть заразным Фото: ТСН

В Ухане людей, переболевших коронавирусной инфекцией, снова поместили на карантин на 2 недели.

Медики решили подстраховаться после того, как у нескольких уже выписанных пациентов вновь обнаружили признаки коронавируса, пишет South China Morning Post.

Китайские медэксперты так пытаются предотвратить распространение инфекции. Оказалось, что те, кто вылечился, может переносить вирус и быть заразным.

"Возможно, в выписанных пациентов еще вирусы или фрагменты вирусных генов", - сказал завотделением инфекционных болезней больницы № 8 в Гуанчжоу Цай Вейпинг. - До сих пор неизвестно, являются ли они заразными. Это новый возбудитель, и мы еще не имеем достаточно исследований для его понимания".

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Возвращение болезни не считают рецидивом, так как "анализы показывают, что воспаление легких у выписанных пациентов отступает".

Вспышка коронавируса 2019 nCoV началась в китайской научной лаборатории города Ухань. В местной лаборатории исследовали течение болезни у летучих мышей, поэтому там могут быть ответственными за появление нового вируса.