К девушке Протасевича не пускают адвокатов

Адвокаты Софии Сапеги не смогли посетить ее в СИЗО. Фото: fakty.com

Адвокаты арестованной в Беларуси девушки белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича Софии Сапеги не смогли посетить ее в СИЗО.

Правозащитников не пустили несмотря на наличие на это разрешения. Об этом сообщил адвокат Сапеги Александр Филанович.

В качестве причины белорусские власти указала "отсутствие свободных кабинетов" в изоляторе.

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"Представленная жалоба в Центральный аппарата Следственного комитета Беларусь на задержание Софии. Основанием для жалобы стало то, что адвокат не был ознакомлен с документами, касающимися задержания", - сказал Филанович.

В Беларуси силовики опубликовали видео допроса россиянки Софии Сапеги. 23 мая ее вместе с оппозиционером Романом Протасевичем задержали в аэропорту Минска. На видео девушка вроде признается в администрировании Telegram-канала "Черная книга Беларуси", в котором публикуют данные сотрудников МВД республики.