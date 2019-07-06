Из-за землетрясения появились первые пострадавшие

Второй мощное землетрясение произошло в Калифорнии Фото: Reuters

Через второе мощное землетрясение в американском штате Калифорния есть пострадавшие.

Землетрясение случилось 5 июля в пятницу. Его магнитуду оценили в 7,1, сообщает Reuters.

"У нас есть пожары, у нас есть утечки газа, у нас есть травмированные, у нас есть люди без электричества, мы справляемся с этим как можем", - сообщила мэр калифорнийского Риджкрест Пегги Бриден.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Канаде случились 3 землетрясения

Пока неизвестно количество травмированных, масштабы убытков и есть ли смертельные случаи. Однако землетрясение нанесло определенный ущерб зданиям.

"Дома сместились, трещины в фундаменте, опорные стены упали. Один травмирован, пожарные оказали помощь", - сообщили в пожарной службе округа Сан-Бернадино.

4 июля в Калифорнии произошло мощное землетрясение магнитудой 6,4.