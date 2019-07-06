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суббота, 06 июля 2019 14:19

Из-за землетрясения появились первые пострадавшие

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Из-за землетрясения появились первые пострадавшие
Второй мощное землетрясение произошло в Калифорнии Фото: Reuters

Через второе мощное землетрясение в американском штате Калифорния есть пострадавшие.

Землетрясение случилось 5 июля в пятницу. Его магнитуду оценили в 7,1, сообщает Reuters.

"У нас есть пожары, у нас есть утечки газа, у нас есть травмированные, у нас есть люди без электричества, мы справляемся с этим как можем", - сообщила мэр калифорнийского Риджкрест Пегги Бриден.

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Пока неизвестно количество травмированных, масштабы убытков и есть ли смертельные случаи. Однако землетрясение нанесло определенный ущерб зданиям.

"Дома сместились, трещины в фундаменте, опорные стены упали. Один травмирован, пожарные оказали помощь", - сообщили в пожарной службе округа Сан-Бернадино.

4 июля в Калифорнии произошло мощное землетрясение магнитудой 6,4.

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