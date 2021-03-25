Из-за землетрясения погибли до 20 тыс. человек, а столица лежала на 90% в руинах

Художник Кристофера Рохаса "Руины Куа после землетрясения 1812 года", 1882 года / Wikipedia

26 марта 1812-го в Венесуэле произошло землетрясение силой 7,7 баллов. Погибли до 20 тыс. человек в Каракасе, Ла-Гуайра, Баркусименто, Сан-Фелипе и Мериде. Каракас был разрушен на 90%. Возник вопрос о переносе столицы.

Сейсмические толчки были настолько значительными, что в месте под названием Валечилло образовалось озеро, а реку Юруби перегородила плотина. Многочисленные реки изменили русло в долине Каракаса, затопленной грязной водой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Землетрясение разрушило город

Согласно описаниям современников, землетрясение было с 2-х сейсмических толчков, произошедших в течение 30 мин. Первый разрушил Каракас, а второй - Мериду, где шел дождь, когда произошли толчки.

Разрушение в Каракасе были настолько масштабными, что местная газета предложила учредить новую столицу.

Поскольку землетрясение произошло в Чистый четверг, когда шла Война за независимость Венесуэлы, роялисты объяснили стихию божественным наказание за восстание против испанской короны. Архиепископ Каракаса назвал произошедшее "страшной, но заслуженной карой".

"Если природа против нас, будем бороться против природы и заставим ее нам подчиняться", - ответил на это лидер войны за независимость Симон Боливар.

Первая международная помощь, которую получила Венесуэла, поступила из США. Конгресс в Вашингтоне единогласно принял отправить 5 судов с мукой до берегов Венесуэлы для распределения среди беднейших жителей. Эта помощь на $50 тыс. была первой в истории иностранной помощи США.