Из-за столкновений в секторе Газа уже погибли 55 человек

Столкновения в секторе Газа продолжаются. Фото: DW

Число жертв столкновений между палестинцами и израильскими военными возросло до 55 человек.

Массовые протесты палестинцев, включая попытки под завесой дыма прорваться через границу с Израилем, начались с самого утра 14 мая. Одна из причин - торжественное открытие посольства США в Иерусалиме 14 мая, которое произошло вследствие решения американского президента Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля. Представитель Палестины в ООН Рияд Мансур сообщил, что среди погибших восемь детей 16 лет, информирует агентство AFP.

Столкновение осудили также организации Amnesty International и Human Rights Watch.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: При столкновении в секторе Газа пострадали 70 человек

Серия акцй протеста на границе с Сектором Газа, которые сопровождаются кровавыми столкновениями палестинцев и бойцов ЦАХАЛ, началась 30 марта. Протестующие требуют от Израиля права вернуться на территории, заброшенные во время арабо-израильской войны 1947-1949 годов и шестидневной войны 1967 года.